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الإثنين، 06-11-2023 11:33 ص

الأرز والبطاطا وخبز القمح.. أيهما أفضل علمياً؟

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الوكيل الإخباري - كشفت دراسة جديدة أن جميع الكربوهيدرات ليست متساوية من ناحية العناصر الغذائية، فاختيار الأرز بدلاً من البطاطا قد يجعلك تفتقر إلى العناصر الغذائية القيمة.

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فقد أظهرت مقارنة تفصيلية للعناصر الغذائية في الوجبات الأميركية النموذجية أن استبدال أجزاء من الخبز والأرز بالبطاطا مرتين يومياً يمكن أن يزيد مستويات البوتاسيوم بنسبة 21%، وفيتامين C بنسبة 11%، والألياف بنسبة 10%، مما قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وفي حديثه عن النتائج، أوضح قائد الدراسة وخبير التغذية الدكتور كيث تي أيوب أنها تظهر أن الكربوهيدرات غير قابلة للتبديل، ولها ملامح مختلفة تماماً من الفيتامينات والمغذيات.


الأرز والبطاطا وخبز القمح
وفي الدراسة، قارن الدكتور أيوب وزملاؤه كمية البوتاسيوم والفيتامينات B6 وC والألياف في حبة بطاطا متوسطة الحجم بكمية الأرز الأبيض وخبز القمح الكامل .


ثم قاموا بحساب الفرق في العناصر الغذائية بين الكربوهيدرات الثلاثة المختلفة في وجبتين نموذجيتين، وقاموا بحساب الفرق اليومي الإجمالي.

 

اختلاف في العناصر الغذائية
بالإضافة إلى نقص البوتاسيوم والألياف في وجبات الأرز والبطاطا ، لاحظ الباحثون أيضاً انخفاضاً بنسبة 17% في فيتامين ب6، وهو عنصر غذائي موجود أيضاً في الدواجن، وهو ضروري لصحة الأوعية الدموية.


ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة Frontiers in Nutrition، أن حبة البطاطا متوسطة الحجم تحتوي على 15% من الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم، بينما يحتوي خبز القمح الكامل على 3% فقط.


فيتامين "سي"
وتحتوي حبة البطاطا متوسطة الحجم على 30% من الكمية الموصى بها من فيتامين C - المهم لعمليات الشفاء - في حين لا يحتوي خبز القمح الكامل على أي شيء.


واقترح القائمون على الدراسة عدم الإكثار من تناول البطاطا فقط تناول بعض الخضروات النشوية في النظام الغذائي مثل البطاطا الحلوة.

 

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