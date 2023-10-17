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الثلاثاء، 17-10-2023 01:44 م

بشرى سارة لمحبي الأرز.. تناوله لا يسبب السمنة

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الوكيل الإخباري - يتساءل الكثيرون منذ سنوات عديدة عن تأثير الأرز على زيادة الوزن والسمنة، وفي حين يتفق البعض على أن تناوله جزء من الحياة اليومية للكثير من الشعوب في مناطق مختلفة من العالم ولا ضرر من تناوله.

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المساعدة في إنقاص الوزن
فقد أوضحت روغوتا ديويكار، وهي خبيرة تغذية معروفة وغالباً ما تنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، بالتفصيل لماذا لا ينبغي تجنب تناول الأرز الأبيض وكيف يساعد في إنقاص الوزن.


صحة البشرة والشعر والهضم
وقالت في مقطع فيديو نشرته على تليغرام، إن المرء لا يجب أن يشعر بالذنب بعد تناول الأرز، مؤكدة أن تناوله لا يتسبب في الإصابة بالسمنة، مؤكدة أن من يحاول إنقاص الوزن لن يحتاج إلى التخلص من الأرز.
وأضافت أن استبعاد الأرز من قائمة النظام الغذائي اليومي يمكن أن يؤدي لنتائج سلبية على البشرة والشعر والهضم.

كما أوضحت ديويكار أنه لا ينبغي للمرء أن يقارن بين أصناف الأرز، حيث لا يوجد أرز معين أفضل، شارحة أن نوع الأرز المتاح هو الأفضل.

 

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