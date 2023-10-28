الخضروات النشوية مصدر للمعادن الرئيسية

الوكيل الإخباري - أفادت ورقة بحثية جديدة بخطر تجنب الخضروات النشوية لصالح الأطعمة الأخرى، التي تحتوي على الكربوهيدرات، ويُنظر إليها على أنها مغذية بنفس القدر.



ووجد البحث أن استبدال الخضروات النشوية وتناول الحبوب مكانها لمدة يوم واحد يؤدي إلى انخفاض في المدخول اليومي للجسم بنسبة 21% في البوتاسيوم، و17% في فيتامين ب 6، و11% في فيتامين سي، و10% في الألياف.

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وقال الدكتور كيث أيوب من كلية طب ألبرت أينشتاين في نيويورك: "من المغري التفكير في جميع الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات على أنها قابلة للتبديل". "لكن يتم تصنيف هذه الأطعمة ضمن مجموعات غذائية مختلفة لأنها تحتوي فيتامينات ومعادن مختلفة إلى حد كبير".



وحلّل أيوب نموذجين لقائمة الطعام ليوم واحد لتقييم المساهمات الغذائية من كل من الخضروات النشوية والأطعمة المعتمدة على الحبوب في النظام الغذائي اليومي.



واحتوت كل قائمة طعام على 2000 سعرة حرارية، وتضمنت كل منها إما الحبوب أو البطاطس كغذاء تمثيلي للكربوهيدرات.



وبالمقارنة مع الحبوب، تميل الخضروات النشوية مثل البطاطا إلى احتواء نسبة أعلى من البوتاسيوم، وهو عنصر مغذٍ يرتبط نقصه بمخاطر صحية، كما أنها توفر أيضاً فيتامين "سي".



بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن أياً من مجموعتي الكربوهيدرات لا تعتبر مصدراً رئيسياً للبروتين، فإن جودة البروتين في البطاطا أعلى بشكل ملحوظ من جودة البروتين في الحبوب، وتقارن بالبروتين في البيض والحليب.



وتعتبر البطاطس والجزر والذرة والقرع والشمندر (البنجر) من الخضروات الغنية بالنشويات.

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