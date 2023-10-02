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الإثنين، 02-10-2023 03:06 م

الإسعافات الأولية لاختناق الحريق

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الوكيل الإخباري - شهدت محافظة الإسماعيلية حريق هائل في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية صباح اليوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص حيث تم نقل 17 شخص بالاختناق حتى الآن إلى المستشفى وجاري نقل باقي المصابين.

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أعراض اختناق الحريق
- السعال.
- زيادة إفراز المخاط الشفاف أو الأسود أو الرمادي من الأنف.
- ضيق التنفس.
- الصداع.
- الغثيان.
- القيء.
- انسداد مجرى الهواء.
- شحوب الجلد نتيجة نقص الأكسجين.
- تهيج الأحبال الصوتية.
- تلف العين.
- حروق الجلد في بعض الحالات.
- تسمم الدم.
- الإغماء.
- ألم الصدر.
- بحة الصوت.


الإسعافات الأولية لاختناق الحريق
- الخروج فورًا من المنطقة المليئة بالدخان.
- فحص الدورة الدموية ومجرى الهواء.
- بدء إنعاش القلب الرئوي.
- الابتعاد قدر الإمكان عن الحريق.
- نقل الشخص الذي يعاني من الاختناق إلى المستشفى فورًا.
- الابتعاد عن شرب الماء لتجنب انسداد مجرى الهواء.
- المحافظة على الهدوء قدر الإمكان.
- تجنب التكديس لمساعدة الشخص على التنفس بشكل أفضل.
- مساعدة الشخص بالاختناق على النوم على الجانب الأيسر بهدف التنفس بشكل أفضل.
- محاولة إيصال الأكسجين الطبيعي إلى المريض لتجنب زيادة الاختناق أو انسداد مجرى الهواء.

 

 

الكونسلتو 

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