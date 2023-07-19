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الأربعاء، 19-07-2023 04:25 م

الإمساك المزمن يرتبط بارتفاع احتمال الخرف

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الوكيل الإخباري- ربطت نتائج دراسة عُرضت اليوم خلال المؤتمر الدولي لجمعية الزهايمر بهولندا، بين الإمساك المزمن وتطور الخرف والأمراض المرتبطة به مثل الزهايمر.

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وقالت النتائج إن الذين لديهم حركة أمعاء كل 3 أيام أو أكثر لديهم وظيفة إدراكية أسوأ تعادل 3 سنوات إضافية من شيخوخة الدماغ، مقارنة بمن لديهم حركة أمعاء كل يوم.


وبحسب "نيو ساينتست"، ارتبط الإمساك المزمن بزيادة خطر التدهور المعرفي بنسبة 73%.


وحلل فريق البحث من جامعة ماساتشوستس بيانات 110 ألف شخص أبلغوا عن تواتر حركة الأمعاء بين 2012 و2013،


وتم تقييم قدراتهم المعرفية خلال سنتين إلى 4 سنوات، لقياس التغييرات في الذاكرة والانتباه وجوانب إدراكية أخرى.


وقالت النتائج: "إن تناول الطعام بشكل جيد، والعناية بأمعائك قد يكون طريقاً لتقليل خطر الإصابة بالخرف".


وأشارت الدراسة إلى أن صحة الأمعاء تلعب دوراً في الأمراض ذات الصلة بالخرف من خلال زيادة الالتهابات.

 

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