الام الورك... اليكم بعض الاسباب

الوكيل الاخباري- قال الدكتور الألماني مارتن رينيو إن آلام الورك لها أسباب عدة، منها ما يتعلق بالورك والعظام ومنها ما يتعلق بأمراض أخرى.
وأضاف طبيب العظام الألماني أن أسباب آلام الورك التي تتعلق بالورك والعظام تتمثل في تآكل مفصل الورك وهشاشة العظام في الورك وضمور عظم الورك، إلى جانب الحوادث والإصابات والكسور في منطقة الورك.
أما الأسباب التي تتعلق بأمراض أخرى، فتتمثل في الالتهابات البكتيرية والضغط على الأعصاب وأمراض مثل النقرس والسكري ومرض الشرايين المحيطية.
العلاج
وشدد رينيو على ضرورة استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء آلام الورك والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل العلاج الدوائي (مثل المسكنات) والجراحة (مثل التثبيت بالشرائح والمسامير وتركيب مفصل ورك اصطناعي) والعلاج الطبيعي.