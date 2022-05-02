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الإثنين، 02-05-2022 07:19 م

الام الورك... اليكم بعض الاسباب

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الوكيل الاخباري- قال الدكتور الألماني مارتن رينيو إن آلام الورك ‫لها أسباب عدة، منها ما يتعلق بالورك والعظام ومنها ما يتعلق بأمراض ‫أخرى.

‫وأضاف طبيب العظام الألماني أن أسباب آلام الورك التي تتعلق بالورك ‫والعظام تتمثل في تآكل مفصل الورك وهشاشة العظام في ‫الورك وضمور عظم الورك، إلى جانب الحوادث والإصابات والكسور في منطقة ‫الورك.

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‫أما الأسباب التي تتعلق بأمراض أخرى، فتتمثل في الالتهابات البكتيرية ‫والضغط على الأعصاب وأمراض مثل النقرس والسكري ومرض ‫الشرايين المحيطية.

العلاج
‫وشدد رينيو على ضرورة استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫آلام الورك والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل العلاج الدوائي ‫(مثل المسكنات) والجراحة (مثل التثبيت بالشرائح والمسامير وتركيب مفصل ‫ورك اصطناعي) والعلاج الطبيعي.

 

لبنان24

 




 

 


 

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