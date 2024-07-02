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الثلاثاء، 02-07-2024 11:24 ص

البدانة في المراهقة قد تورث للجيل التالي

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الوكيل الإخباري- توصل فريق طبي من الدنمارك إلى أن الأطفال المولودين لآباء كانوا يعانون من السمنة عندما كانوا في سن 17 عاماً هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة في نفس العمر.

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واستند الباحثون إلى بيانات أكثر من 447 ألف شخص في عمر 17 عاماً، من السجلات العسكرية بين عامي 1986 و2018.


وبحسب "مديكال إكسبريس"، وجد فريق البحث من جامعة كوبنهاغن أن الأطفال الذين يبلغون من العمر 17 عاماً والذين وُلدوا لآباء يعانون من السمنة في سن 17 عاماً، تبلغ نسبة البدانة بينهم 77% في هذا السن.


وعلى العكس من ذلك، فإن الأطفال الذين وُلدوا لآباء يتمتعون بوزن صحي في سن 17 عاماً، لديهم فرصة بنسبة 15% فقط للإصابة بالسمنة في هذا السن.
وإذا كان كلا الوالدين يعانيان من نقص الوزن الشديد في سن 17 عاماً، فإن احتمالات إصابة أطفالهم بالسمنة في سن 17 عاماً كانت 3.3% فقط.


ووجد الباحثون أيضاً أن البنات أكثر عرضة للإصابة بالسمنة في مثل هذه الظروف بشكل عام من الأبناء، وأيضاً في الحالات التي كانت فيها الأم فقط تعاني من السمنة في سن المراهقة.


وبحسب الباحثين، فإن هذه النتائج تدعم النظريات القائلة بوجود عنصر وراثي في تطور السمنة لدى المراهقين.


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