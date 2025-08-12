بلدية برقش تبحث مع "إيكو بيس" مشروع المنتزه البيئي

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية برقش، كثيب الغزاوي، مع وفد من منظمة "إيكو بيس الشرق الأوسط" مشروع إنشاء المنتزه البيئي في المنطقة.

واطلع الوفد خلال زيارة ميدانية، ضمن إطار التعاون المشترك، على قطعة الأرض المخصصة للمشروع، حيث تم الوقوف على الموقع المقترح لمباشرة العمل.