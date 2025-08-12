وفد نقابي أردني يزور سلطنة عُمان

وذكر بيان صادر عن اتحاد "عمال الأردن" اليوم الثلاثاء، أن الوفد ضم عضوي المكتب التنفيذي محمود الحياري وخالد الزيود، بالإضافة إلى النقابي ماجد العضايلة، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة اتحاد عمال السلطنة نبهان البطاشي وعدد من ممثلي الاتحاد.
وأشاد الفناطسة، خلال الزيارة بالجهود التي يبذلها اتحاد عمال السلطنة في حماية حقوق العمال، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ودعم مسيرة التنمية في السلطنة، مؤكدا متانة الروابط الأخوية بين الأردن وسلطنة عمان، وخاصة في مجال العمل النقابي.
