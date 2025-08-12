وفد نقابي أردني يزور سلطنة عُمان

الوكيل الإخباري- زار وفد نقابي يمثل الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، برئاسة رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، بهدف الاطلاع على التجربة العمانية الرائدة في مجال العمل النقابي، وبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات النقابية بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن اتحاد "عمال الأردن" اليوم الثلاثاء، أن الوفد ضم عضوي المكتب التنفيذي محمود الحياري وخالد الزيود، بالإضافة إلى النقابي ماجد العضايلة، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة اتحاد عمال السلطنة نبهان البطاشي وعدد من ممثلي الاتحاد.