الإثنين 13-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك يستقبل الحلبوسي ويؤكد متانة العلاقات الاردنية العراقية

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً

قرابة 6.5 مليون مستخدم لفيسبوك في الأردن

الامن العام : فيديو انتحار الشاب بإحراق نفسه ليس في الاردن

تأجيل أقساط المستفيدين من صندوق الإئتمان العسكري لشهر حزيران الحالي

بلدية الجيزة تؤجل دفعات السلف المُستحقة على موظفيها

اطلاق حملة مشددة على المنشأت الغذائية والدوائية

تأجيل أقساط صندوق التنمية والتشغيل لشهري حزيران وتموز

البلبيسي: بدء علاج بعض مصابي كورونا بدواء فايزر Paxlovid

10 مراكز اقتراع لانتخابات الأطباء

الإثنين، 13-06-2022 03:44 م

التعب المستمر علامة على نقص المغذيات

20180212113003303


الوكيل الإخباري - قال المركز الاتحادي للتغذية إن نقص المغذيات في الجسم يعني حرمانه من كميات كافية من الفيتامينات والمعان والبروتينات والدهون.


وأوضح المركز الألماني أن لهذه المشكلة أسباب مثل سوء التغذية، أو أمراض الأمعاء المزمنة، مثل مرض كرون، وفقدان الشهية بسب التقدم في العمر أو المشاكل النفسية مثل الاكتئاب.


وتتمثل الأعراض في التعب المستمر، وضعف العضلات، والتقلصات العضلية، والهزال، والإعياء، وضعف التركيز، والصداع، والدوار، وشحوب الوجه، وتقصف الأظافر، وتساقط الشعر، وآلام العظام، ووخز وخدر في الأطراف، وكثرة الإصابة بالعدوى بسبب ضعف جهاز المناعة، والعصبية وسرعة الاستثارة، واعتلال المزاج، والاضطراب الداخلي.


ويمكن مواجهة هذه المشكلة الصحية بنظام غذائي صحي يقوم على الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة الغنية بالألياف الغذائية، واللحوم قليلة الدهون، والأسماك، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة ومنتجات الدقيق الأبيض.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1e673269-ea53-47fa-8999-333d9f84ceb0

مقدمات السكري عامل خطر للنوبة القلبية

405646-الارق

نصائح تساعد كبار السن على مواجهة صعوبات النوم

176-082359-vomiting-blood-serious-illness_700x400

تقيؤ الدم ينذر بأمراض خطيرة

tbl_articles_article_21974_1088f37bce9-fa03-45c9-8966-d7d71358b5da

فوائد صحية منوعة للفاصولياء الحمراء

Md80OEYgtS

الإجهاض المتكرر.. أسبابه وطرق علاجه

60888-اعراض-ضربة-الشمس-5

أعراض الإصابة بضربة الشمس

أخبار متعلقة
tired-working-out-lifting-weights

نصائح لزيادة قوة تحمل التمارين الرياضية الشاقة

download

فوائد صحية منوعة للتوت البري المجفف

242725-اعراض-الصدفية

طرق الوقاية من الصدفية

9596331-25013800

العوامل التي تزيد خطر إصابة الحامل بالاكتئاب

8ad361c251e68dbdeaac1e9f50be8bfb

نقص الحديد يسبب فقر للدم.. الاعراض والاسباب

main_9_0

حالات صحية تؤثر على الأطفال