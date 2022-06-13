التعب المستمر علامة على نقص المغذيات

الوكيل الإخباري - قال المركز الاتحادي للتغذية إن نقص المغذيات في الجسم يعني حرمانه من كميات كافية من الفيتامينات والمعان والبروتينات والدهون.





وأوضح المركز الألماني أن لهذه المشكلة أسباب مثل سوء التغذية، أو أمراض الأمعاء المزمنة، مثل مرض كرون، وفقدان الشهية بسب التقدم في العمر أو المشاكل النفسية مثل الاكتئاب.





وتتمثل الأعراض في التعب المستمر، وضعف العضلات، والتقلصات العضلية، والهزال، والإعياء، وضعف التركيز، والصداع، والدوار، وشحوب الوجه، وتقصف الأظافر، وتساقط الشعر، وآلام العظام، ووخز وخدر في الأطراف، وكثرة الإصابة بالعدوى بسبب ضعف جهاز المناعة، والعصبية وسرعة الاستثارة، واعتلال المزاج، والاضطراب الداخلي.





ويمكن مواجهة هذه المشكلة الصحية بنظام غذائي صحي يقوم على الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة الغنية بالألياف الغذائية، واللحوم قليلة الدهون، والأسماك، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة ومنتجات الدقيق الأبيض.

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