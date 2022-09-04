التغذية لا المكملات تخفف التهاب المفاصل

الوكيل الإخباري - هناك أكثر من 100 نوع من التهاب المفاصل، تصيب أكثر من 350 مليون شخص حول العالم. وتفيد دراسات حديثة بأن تأثير المكملات الغذائية محدود في تخفيف وعلاج أعراض هذا الالتهاب الذي يسبب آلاماً شديدة في بعض الأحيان.



وقد تفيد بعض التعديلات في نمط الحياة في تحسين حالة التهاب المفاصل، وأهمها: التغذية، والإقلاع عن التدخين، وتخفيف الوزن.



وتساعد التغذية الصحية على تخفيف التهاب المفاصل وأعراضه، وتؤدي إلى تحسينات ملحوظة في مشاكل التيبس، ووظيفة المفاصل.



وتحث التوصيات المصابين بالتهاب المفاصل على اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة، وبذلك يحصل الجسم على مجموعة من المغذيات النباتية اللازمة للمساعدة في تخفيف الإجهاد التأكسدي الناجم عن العمليات الالتهابية المرتبطة بالتهاب المفاصل.



ويتضمن النظام الغذائي الصحي الأطعمة الغنية بدهون أوميغا 3 مثل: الأسماك الدهنية (السلمون والتونة والسردين)، وبذور الشيا، وزيت بذور الكتان، والجوز، وزيت الزيتون، وفيتامين د (البيض والأسماك والحليب) إلى جانب التعرض المباشر لأشعة الشمس.



ويساعد تناول الكركم والزنجبيل على تقليل التهابات الجسم بشكل عام.

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