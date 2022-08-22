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الإثنين، 22-08-2022 01:21 م

فائدة هائلة من التعرض للشمس 25 دقيقة يوميا

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الوكيل الإخباري - قال المركز الاتحادي للتغذية إن فيتامين "د" يمتاز بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام والأسنان والعضلات والأعصاب.

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ويعمل فيتامين "د" على تقوية المناعة وحماية القلب والأوعية الدموية، فضلا عن تأثيره الإيجابي على النفس والحالة المزاجية.

وأضاف المركز أن أشعة الشمس تعد من المصادر البارزة لإمداد الجسم بفيتامين "د".

 

وأوضح أنه ينبغي لهذا الغرض التعرض لأشعة الشمس يومياً لمدة تتراوح من 5 دقائق إلى 25 دقيقة.

كما يمكن إمداد الجسم بفيتامين "د" من خلال الأغذية الغنية به مثل الأسماك الدهنية كالتونة والماكريل والسلمون والفِطر والكبد والبيض.


وفي حالة النقص الشديد يمكن أيضاً تناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين "د" تحت إشراف الطبيب.

 

العين الإخبارية 

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