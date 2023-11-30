الخميس 30-11-2023
الوكيل الاخباري
 

العيسوي والفايز يتفقدان مشروع اعادة تأهيل بيت الشريف الحسين بن علي بالعقبة

إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب الخليل

يونيسيف: يجب مضاعفة حجم المساعدات لغزة

هيئة الأسرى: 80% من المعتقلين يحولون للاعتقال الإداري

فيديو- دبابات الاحتلال تطلق النار بمدينة غزة

قناة عبرية : هذا موعد استئناف الحرب في غزة

مستشار نتنياهو: لا يزال هناك 140 محتجزا لدى حماس

بلينكن يلتقي نتنياهو بزيارته السادسة لإسرائيل

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير باكستان

فيديو- أنباء عن استشهاد سيدة فلسطينية حامل بعد طعنها من قبل مستوطن في مدينة اللد المحتلة

عاجل

فيديو- دبابات الاحتلال تطلق النار بمدينة غزة

الخميس، 30-11-2023 12:13 م

الثقة في الآباء وراء استعداد الطفل للاستكشاف والمخاطرة

202382923452173MC-810x464


الوكيل الإخباري - درس باحثون في جامعة ويسكونسن ماديسون القرارات التي اتخذها أكثر من 150 طفلاً أعمارهم بين 10 و13 عاماً، أثناء ممارسة ألعاب تم تصميمها لتتيح للأطفال فرصاً للمخاطرة قليلًا، واستكشاف المكاسب المحتملة.

ووجد فريق البحث أنه كلما شعر الأطفال بأن والديهم أقل موثوقية وقابلية للتنبؤ، قل احتمال قيامهم بمخاطرات استكشافية في الألعاب التي يلعبونها.

اضافة اعلان


وقال سيث بولاك أستاذ علم النفس بالجامعة: "الأطفال من خلفيات أكثر استقراراً يلعبون ويجربون. ويتعرفون على كيفية عمل الأشياء، وربما يكسبون من وراء ذلك".


لكن، بحسب بولاك، "الأطفال من خلفيات غير مستقرة لا يلعبون بهذه الطريقة، بل يبقون ضمن نطاق أضيق من الاحتمالات، والتمسك بما يعرفونه بالفعل، بدلاً من المجازفة بمكافأة محتملة أكبر".


ووفق "ساينس دايلي"، ووجد الباحثون أنه لم تكن هناك علاقة بين قلة المخاطرة ومستويات القلق، أو مشاعر الأطفال تجاه بقية العالم خارج أسرهم.


كما شارك الأطفال وأولياء أمورهم في مجموعة من التقييمات. وقاس الباحثون الضغط الذي يعاني منه الأطفال وإمكانية التنبؤ بحياتهم، بناءً على عوامل مثل: فقدان وظيفة الوالدين، والطلاق، والوفاة أو المرض في الأسرة، وتغيير المدارس والمنازل.

 

وقال بولاك: "أعتقد أن الأمر منطقي". "إذا كنت تشعر حقاً أن الأمور لا يمكن التنبؤ بها، ولا تعرف كيف ستسير فلا تهدر مواردك على شيء يمكن أن ينهار".

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
255688

خمس علامات غريبة لانقطاع التنفس أثناء النوم

فوائد-اليوغا-للمرأة..-9-مزايا-مهمة-ستغير-حياتك

المشي أم اليوغا.. أيهما أفضل لإنقاص الوزن؟

______ _____ ___ ري في الشتاء

الجري في طقس بارد أفضل للصحة

20231129201235733YK

أطعمة صحية يضيف تناولها في سن الأربعين 10 سنوات إلى عمرك

135-124900-pancreatic-cancer-awareness-month-symptoms_700x400

اول اعراض سرطان البنكرياس

1933-780x470

المؤشرات الحيوية لطول العمر

أخبار متعلقة
6228146-127036724

تعرف على أسباب رائحة الفم الكريهة لدى الرضع

image

ظهور خصلة شعر بيضاء- ماذا تدل؟

201608170541404140

5 أخطاء نرتكبها أثناء علاج الجيوب الأنفية

Doc-P-472332-638343384321555160

وقت الشاشة الطويل للطفل مؤشر لاضطراب عصبي