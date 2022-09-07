الحزام الناري.. الأسباب وسبل العلاج

الوكيل الإخباري - سلط معهد روبرت كوخ الألماني الضوء على الهربس النطاقي (الحزام الناري) وهو مرض فيروسي يرتبط بتنشيط فيروس جدري الماء النطاقي في الجسم.

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وقال المعهد إن عوامل الخطورة المؤدية إلى تنشيط الفيروس هي التقدم في العمر وضعف جهاز المناعة والتوتر النفسي، مشيرا إلى أن أعراض الهربس النطاقي تتمثل في الحكة والطفح الجلدي، والذي يتخذ شكل شريط أو حزام عريض على الجانب الأيمن أو الأيسر من الجسم أو الوجه؛ لذا يسمى أيضا "بالحزام الناري".

ومن الأعراض الأخرى للحزام الناري مشاكل الأعصاب والحمى والإعياء وآلام العضلات والصداع.



الحزام الناري لا يسبب الوفاة، ولكن بعض الحالات مثل من لديهم نقص بالمناعة قد يتعرضون للمضاعفات الخطيرة، خاصة من يتلقون العلاج الكيماوي لبعض الأمراض، ومن يعانون من الأورام في نسيج الدم أو من قاموا بزراعة أحد الأعضاء بالجسم، مما يؤدي إلى انتشار الفيروس بشكل كبير وهذا قد ينتج عنه التهابات في الرئة ومضاعفاتها.

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