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الثلاثاء، 16-02-2021 11:52 ص

الحليب والثوم.. إليك الخليط الذي يحميك من العدوى

فوائد-الحليب-مع-الثوم


الوكيل الاخباري - من المعروف أن فصل الشتاء هو فصل الأمراض بحيث يمكن خلاله التقاط الكثير من العدوات الفيروسية. ولهذا يجب توخّي الحذر وأخذ الإجراءات التي تحول دون ذلك. ومن الخطوات التي يمكن القيام بها مثلاً، تناول كوب من وصفة الحليب مع الثوم.

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ولتحضير هذه الوصفة، نحتاج الى كوب من حليب الماعز و 10 فصوص من الثوم المفروم ناعماً جداً، ملعقتين وسط من العسل الطبيعي، والقليل من الماء.


- يوضع الحليب مع الماء على النار.
- يُضاف الثوم ويُترك الخليط حتى يبلغ درجة الغليان.
- يُترك بعد هذا على نار هادئة إلى أن يبدأ بالتبخّر ويفقد نصف الكمية.
- يُرفع الخليط عن النار ويوضع جانباً حتى يصبح فاتراً.
- أخيراً يُضاف العسل وتُخلط المكونات مجدداً.


ومن أجل الاستفادة من هذه الوصفة، يجب تناولها يومياً قبل 30 دقيقة من موعد الخلود إلى النوم.

 

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