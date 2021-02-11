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الخميس، 11-02-2021 11:30 ص

مرض Zona الذي يفاقمه التوتر.. ما هو وما أعراضه؟

مرض_زونا


الوكيل الاخباري - يعتبر التوتر من الأمراض الأكثر خطورة في القرن الـ21 وهو يمكن أن يؤدي إلى المعاناة من العديد من الأمراض وإلى تفاقم أخرى ومنها مرض Zona. وينتج هذا المرض عن الإصابة بعدوى فيروس شبيه بفيروس الهربس.

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ولا يمكن الجسم التخلص منه عادة ولهذا من الممكن أن ينشط بعد سنوات وأن يسبب المرض. وقد تتم المعاناة من هذه المشكلة في أي مرحلة عمرية إلا أنها غالباً ما تصيب من هم فوق الـ50 عاماً.


ومن أبرز المسببات، التقدم في العمر وتناول بعض الأدوية المتعلقة بجهاز المناعة أو بعض الامراض التي تؤدي إلى ضعفه بحسب ما اشار تقرير لموقع Sante Magazine.


ومن أعراض هذا المرض حسبما ذكر في Manuel MSD ألم ووخز وحرقة وحكة في أحد جوانب الجسم. وتظهر في هذه الحالة بقع حمراء. وبعد أيام عدة تجف هذه البقع وتغطيها القشور. وغالباً ما يحدث هذا على مناطق مثل الصدر والأضلاع والظهر وأسفل البطن والرقبة والوجه. ومن الممكن أن يعاني المرضى في هذه الحالة أيضاً من ارتفاع في درجة الحرارة.

 

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