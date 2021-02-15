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الإثنين، 15-02-2021 01:13 م

ورق الزيتون.. نتائج مذهلة لمرضى السكري

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الوكيل الاخباري - هناك الكثير من النباتات التي من الممكن أن تكون علاجا لكثير من الأمراض الخطيرة، ومنها ورق أشجار الزيتون.

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وبحسب تقرير لموقع "ديلي ميديكال إنفو" الطبي، فإن ورق الزيتون يستخدم في العديد من الحالات المرافقة لمرضى السكري، وطريقة استخدامه.

 

لا بد في البداية من التنويه إلى أن أوراق الزيتون تحتوي على العديد من البوليفينولات، والتي تشير الأبحاث إلى أنها تساعد على الحماية من مجموعة متنوعة من الأمراض، مثل أمراض القلب والسرطان، كما أنها تحتوي على العديد من فوائد ورق الزيتون الصحية.

كما يساعد ورق الزيتون على خفض الكوليسترول وضغط الدم، وكذلك تقليل الوزن وتقليل خطر الإصابة بالسمنة، بالإضافة إلى ذلك سنعرض لك طريقة استخدام ورق الزيتون لمرضى السكري.


وأثباتا لدراسات طبية قديمة تم تطويرها إلى أن مستخلص ورق الزيتون يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتنظيم إفراز الأنسولين بعد استجابة خلايا البنكرياس.


وقد أثبتت بعض الدراسات أن ورق الزيتون يحتوي على العديد من المركبات النشطة التي يكون لها خصائص تساعد على خفض السكر في الدم.

 

ويمكن استخدام ورق الزيتون في العلاج على هيئة مستخلص، مسحوق، كبسولات أو شاي أعشاب، كما أنه لا توجد نسبة محددة ومؤكدة بشكل علمي بشأن الجرعة التي يجب أن يتناولها الشخص.

 

ولكن في بعض الدراسات كان يتناول الشخص عادة ما يتراوح بين 500 و 1000 ملليجرام يومياً من مستخلص ورق الزيتون، ولكن يجب استشارة الطبيب واتباع الجرعة والإرشادات الآمنة التي يُوصي بها.

تشير الدراسات إلى أن مستخلص ورق الزيتون يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم. وقد يساعد على علاج ارتفاع ضغط الدم. ويمكن أن يساعد على منع زيادة الوزن، وتقليل الوزن الزائد وأيضاً تقليل خطر الإصابة بالسمنة.

 

سبوتنيك

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