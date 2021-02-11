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الخميس، 11-02-2021 03:09 م

هل الإفطار أهم وجبة في اليوم بالفعل لصحة جيدة؟

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الوكيل الاخباري - غالبا ما يقال إن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم. وهناك أدلة على أن الإفطار يمكن أن يكون مفيدا للغاية للصحة، ولكن بعض الخبراء يؤكدون أنه لا بأس من تخطيه.

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والأهم من ذلك هو تناول أطعمة كاملة مليئة بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تمدك بالطاقة طوال اليوم، سواء كان ذلك من طعام الصباح أم لا.


* هل من المقبول تخطي وجبة الإفطار؟
في النهاية، ما إذا كان يجب عليك تخطي وجبة الإفطار أم لا يعود إلى أهدافك. على سبيل المثال، يرتبط تناول وجبة الإفطار بفوائد مثل:


- فقدان الوزن:

وجدت دراسة صغيرة حديثة أن الرجال يحرقون 2.5 ضعف عدد السعرات الحرارية على مدار اليوم عندما يتناولون وجبة فطور كبيرة وعشاء صغيرا مقارنة بوجبة إفطار صغيرة وعشاء كبير.


- وزن صحي:

وجدت الأبحاث التي أجريت على الرجال والنساء اليابانيين أن أولئك الذين تخطوا وجبة الإفطار كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن والسمنة.


- نسبة السكر في الدم أكثر استقرارا:

وجدت دراسة أجريت على المصابين بداء السكري من النوع الثاني أن أولئك الذين تخطوا وجبة الإفطار لديهم مستويات أعلى من HbA1 ومستويات سكر الدم المتغيرة.


- انخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض القلب:

وجدت دراسة رصدية كبيرة أن الذين تناولوا وجبة الإفطار كانوا أقل عرضة للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية على مدى 23 عاما من المتابعة.


- أداء أفضل في المهام اليومية، مثل المدرسة والعمل:

تشير الأبحاث إلى أن تناول وجبة الإفطار يقدم ميزة طفيفة على الوظيفة الإدراكية، بما في ذلك الذاكرة. على سبيل المثال، وجدت إحدى المراجعات أن الطلاب الذين يتناولون وجبة الإفطار يميلون إلى الحصول على درجات أفضل وأقل عرضة للتشويش في الفصل.


وفي حين أن تخطي وجبة الإفطار يرتبط أيضا بفوائد مثل فقدان الوزن. وجدت أبحاث أخرى أن تخطي وجبة الإفطار قد يقلل من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، ما قد يؤدي أيضا إلى فقدان الوزن.


ويتخطى بعض الناس وجبة الإفطار كشكل من أشكال الصيام المتقطع. وهناك دراسات تشير إلى أهمية تناول وجبة الإفطار بينما يقترح البعض الآخر عكس ذلك. ولهذا السبب يصعب على الخبراء القول بشكل قاطع إن تناول وجبة الإفطار هو الأفضل لصحتك.


ومن المهم أيضا ملاحظة أن معظم الدراسات حول وجبة الإفطار قائمة على الملاحظة، ولا تفصل بالضرورة بين السبب والنتيجة.


ولذلك، قد تجد إحدى الدراسات أن الأشخاص الأصحاء يميلون إلى تناول وجبة الإفطار. لكن من غير الواضح ما إذا كانت وجبة الإفطار تجعل هؤلاء الأشخاص أكثر صحة أو إذا كان تناول وجبة الإفطار عادة شائعة للأشخاص الأصحاء لأسباب أخرى.
ولذلك عند التفكير في تخطي وجبة الإفطار أو تناولها، ركز على احتياجاتك الخاصة بحسب بوني تاوب-ديكس، اختصاصية وخبيرة التغذية.


* لماذا الفطور ليس أهم وجبة في اليوم؟
عندما يتعلق الأمر بالوزن والصحة العامة، فإن ما تأكله ومقداره أكثر أهمية من وقت تناوله.


وتقول تاوب-ديكس: "كلمتي المفضلة هي التوازن، وهذا يحدث فرقا كبيرا".
ووجدت بعض المراجعات العلمية أن الدراسات تميل إلى المبالغة في أهمية تناول وجبة الإفطار، وأن البيانات الصعبة لإظهار الفوائد محدودة للغاية.


وفي حين أظهرت بعض الدراسات أن وجبة الإفطار يمكن أن تساعد في تحسين الأداء العقلي والجسدي في الصباح، مقارنة بالجوع، إلا أن هناك القليل من الأدلة على أن لها أي ميزة إذا كنت تحصل على ما يكفي من الطعام بشكل عام.


وإذا تخطيت وجبة الإفطار، سواء عن قصد أو عن طريق الخطأ، فالشيء المهم هو التأكد من تناول وجبات غنية بالعناصر المغذية بقية اليوم للتأكد من أنك تزود جسمك بالوقود بشكل صحيح.


وللحصول على وجبة فطور صحية، حاول استهداف الأطعمة غير المصنعة والغنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية.


وتوصي تاوب-ديكس بتناول مزيج من البروتينات والكربوهيدرات المعقدة لتغذية عضلاتك ودماغك، جنبا إلى جنب مع الدهون الصحية لمساعدتك على الشعور بالشبع بعد تناول الطعام.


وتتضمن بعض الأمثلة على وجبات الإفطار المتوازنة ما يلي:
- دقيق الشوفان مع زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز والتوت.
- زبادي بالفواكه والمكسرات.
- الحبوب الكاملة مع البيض و/ أو الجبن والخضروات.

 

شاشة نيوز

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