الثلاثاء 29-08-2023
الوكيل الاخباري

إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات في قلقيلية

للأردنيين .. الصحة الكويتية تعلن عن حاجتها لأطباء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأرصاد توضح احتمالية تساقط زخات من المطر اليوم

وفيات الثلاثاء 29/ 8/ 2023

وفاة 4 أشخاص بحادث سير مروع في إربد

تحذير من أطعمة لا تتوقعها تعرضك للقاتل الصامت

للتخلص من ارتفاع ضغط الدم- 3 مشروبات تناولها يوميًا

نقابة الأطباء: 1500 طبيب لا يجدون فرص عمل داخل الأردن

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

الثلاثاء، 29-08-2023 06:30 ص

الخطوط على أظافرك تشير إلى هذه الأمراض

م


الوكيل الاخباري - قد تكون لاحظت بعض النتوءات والخطوط على أظافرك، التي تزداد كلما ازداد بك العمر، واليوم، تكشف دراسة جديدة سبب هذه التموجات.

وكشفت دراسة نشرتها دورية "طبيب العائلة الكندي" أن حوالي 20 بالمئة من البالغين، يصابون بأظافر هشة، وهو جزء طبيعي من عملية الشيخوخة، بما في ذلك النتوءات أو الانقسامات البادية على الأظافر.

وتبدو معظم حواف الظفر عمودية، وتظهر مثل خطوط صغيرة بارزة تمتد من أسفل الظفر إلى أعلاها. إذا قمت بتمرير إصبعك على الظفر، يمكنك أن تشعر بالنمط المتموج.

ومع ذلك، هناك ظروف يمكن بموجبها اعتبار نتوءات الأظافر علامة على وجود مشكلة صحية، وفقا لكل شخص.


حواف الأظافر العمودية هي نتيجة طبيعية لفقدان الرطوبة الذي يحدث أثناء عملية الشيخوخة البشرية. بشكل عام، هي ليست مدعاة للقلق.


من ناحية أخرى، تعد الحواف الأفقية ظاهرة نادرة يمكن أن تشير إلى العديد من المشكلات الصحية المختلفة. غالبا ما تكون حواف الأظافر الأفقية العميقة، والتي تسمى أيضا خطوط Beau، علامة على توقف نمو أظافرك.


وفقا لعيادة كليفلاند، يمكن أن يكون سبب هذا الانقطاع هو إصابة جذر الظفر، أو مرض أو عدوى، أو إجهاد شديد، أو حالة جلدية تؤثر على منطقة الظفر، أو نقص فيتامين أو مغذيات، أو فقدان تدفق الدم إلى الظفر.


بالإضافة إلى ذلك، فإن خطوط Beau هي عرض كلاسيكي لنقص البروتين أو الزنك. لذلك، إذا لاحظت وجود نتوءات أفقية، فقد حان الوقت لرؤية الطبيب بشأن تغذيتك.

اضافة اعلان

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_8_28_22_23_23_19

انتبه.. هؤلاء معرضون لاحتباس السوائل بالجسم

2021_4_27_13_59_15_3

تحذير من أطعمة لا تتوقعها تعرضك للقاتل الصامت

2023_8_28_20_52_53_677

للتخلص من ارتفاع ضغط الدم- 3 مشروبات تناولها يوميًا

2023_8_27_16_46_25_990

أعراض ارتفاع الكوليسترول- 8 علامات تظهر على اليدين والقدمين

64ecac254c59b73e6a7e62bf

أطعمة صحية يمكن أن تعرضك لخطر أمراض "قاتلة"

202382894695914K

مدرب يحدد 3 مواعيد مناسبة لممارسة الرياضة

أخبار متعلقة
image (2)

علامة عند الاستيقاظ تنذر بالسكري

Doc-P-519368-636752786887576492

علماء يكتشفون 'سر' الشيخوخة وطريقة لإطالة العُمر

Doc-P-1093456-638265231968559577

دراسة : شيخوخة النساء تتسارع في هذه الفترات !