الدهون المشبعة قد تؤثر على مستوى التستوستيرون

الوكيل الإخباري - استكشفت دراسة حديثة العلاقة بين استهلاك الدهون الغذائية ومستوى الهرمونات لدى الرجال في منتصف، وخاصة هرمون التستوستيرون، في ضوء الأبحاث التي وجدت تراجعاً بنسبة 1% من مستوى الهرمون لدى الرجال خلال الـ 50 عاماً الماضية.



واستندت الدراسة التي أجريت في جامعة إيست فنلندا إلى بيانات دراسة سكانية عن أمراض القلب شملت 2546 رجلاً متوسط أعمارهم 53 عاماً، تمت متابعتهم بالفحوصات بين عامي 1984 و1989.

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وتم تقييم المدخول الغذائي لهم باستخدام سجل غذائي لمدة 4 أيام من الأسبوع، ويوم واحد في عطلة نهاية الأسبوع في وقت الفحوصات الأساسية.



وتلقى المشاركون تعليمات من أخصائي التغذية حول كيفية استكمال السجلات الغذائية، وكتاباً يحتوي على صور لـ 126 نوعاً من الأطعمة والأطباق الشائعة. وعلى صور من 3 إلى 5 أحجام شائعة الاستخدام لكل مادة غذائية.



ووفق "نيوز مديكال"، ربطت النتائج زيادة تناول الدهون الحيوانية بانخفاض هرمون التستوستيرون في الدم.



وتوجد هذه الدهون في الأطعمة الحيوانية، أو من دهون نباتية تعرضت للتسخين في حرارة عالية كالطعام المقلي.



وكانت العلاقة بين نوع استهلاك الدهون الغذائية الأخرى ومستوى هرمون الأندروجين متناقضة، وتتطلّب مزيداً من البحث.



ووجد البحث أن الذين اعتمدوا على الفواكه للحصول على الطاقة أكثر من الدهون لم يشهدوا تراجعاً في مستوى التستوستيرون.

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