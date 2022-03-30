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الأربعاء، 30-03-2022 10:05 ص

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بالإصابة بسرطان القولون

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الوكيل الإخباري - ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها التنبؤ باحتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى البالغين.

وفي إطار الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية «بلوس وان» هذا الشهر، طور الفريق البحثي بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية تحت رئاسة الباحث هشام حسين، منظومة للتنبؤ تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتستطيع تحليل السجلات الصحية الإلكترونية للمرضى للتنبؤ باحتمالات إصابتهم بسرطان القولون والمستقيم، وذلك في الفئة العمرية من 35 إلى 50 عاماً.

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وأكد فريق الدراسة في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس»، تجربة المنظومة الجديدة على 3116 شخصاً بالغاً. وذكر الفريق البحثي أن المنظومة الجديدة استطاعت التنبؤ باحتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بدقة أعلى من الوسائل المعمول بها في الوقت الحالي. 

 

 




 

 


 

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