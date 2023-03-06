الرجال أسرع هضماً للطعام من النساء

الوكيل الإخباري- يبلغ طول الجهاز الهضمي 25 قدماً، ويستغرق الطعام وقتاً ليقطع هذه المسافة يتم تحطيمه خلالها، وامتصاص المغذيات، ثم التخلص من الفضلات. ويحتاج الأكل بين 6 و8 ساعات حتى يصل إلى الأمعاء الغليظة. ويختلف الزمن قليلاً بين الخضار وبين اللحوم.



وبحسب موقع "ليفينغ سترونغ"، تبدأ عملية هضم الخضار واللحوم بنفس الطريقة، لكن متوسط وقت الهضم في الأمعاء الغليظة يختلف بين الجنسين، بمتوسط 33 ساعة للرجل، و47 ساعة للمرأة.

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وتساهم عدة عوامل في زمن الهضم، وقد تختلف بشكل فردي اعتماداً على نوع الطعام. وتعتبر الأطعمة النباتية المصادر الجيدة الوحيدة للألياف، والتي تساعد في نقل الطعام عبر الأمعاء بمعدل أسرع.



وتستغرق بروتينات اللحوم والأسماك ما يصل إلى يومين حتى يتم هضمها بالكامل، بينما قد تنتقل الفواكه والخضروات عبر الجهاز الهضمي بأكمله في أقل من يوم لارتفاع نسبة الألياف فيها.



ويعيش في الجهاز الهضمي ما بين 300 و500 نوع من البكتريا، والتي تؤثر على عملية الهضم والامتصاص، وكذلك الحالة المزاجية، وجهاز المناعة.

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