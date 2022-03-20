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الأحد، 20-03-2022 04:09 م

الروماتيزم والحوامل.. هل يجب التوقف عن تناول الأدوية؟

كي يؤتي الدواء مفعوله على أكمل وجه، يجب تعاطيه في الوقت المناسب -(د ب ا)


الوكيل الإخباري - يتعيّن على مريضات مراعاة بعض النقاط المهمة عند التخطيط للحمل، على رأسها مواصلة تعاطي الأدوية.

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وحذرت الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم من التوقف عن تناول الأدوية لسببين أولهما أن النشاط الكبير للمرض يحد من القدرة على الخصوبة، أما السبب الثاني فيكمن في أن التوقف عن تعاطي الدواء يؤدي إلى تقدم الروماتيزم بسرعة، ما يلحق ضررا لا يمكن علاجه بالمفاصل.

 

وأضافت أنه يتعين على مريضات الروماتيزم استشارة الطبيب المعالج بشأن العقاقير المسموح بها والعقاقير غير المسموح بها أثناء الحمل؛ نظرا لأن بعض العقاقير قد تُلحق ضررا بالجنين مثل "الميثوتريكسات" و"السيكلوفوسفاميد" و"الليفلونوميد"، في حين يُسمح بتعاطي عقار "سيرتوليزوماب" المثبط لعامل نخر الورم.


وشددت الجمعية على أهمية دراسة تغيير الأدوية بعناية فائقة، لتجنب حدوث نوبة روماتيزم.

 

العين الإخبارية 

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