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الأربعاء، 30-08-2023 11:42 ص

الزنجبيل يساهم في محاربة مرض خطير

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الوكيل الإخباري - وجدت دراسة جديدة و واعدة فيما يتعلق بإمكانية استخدام التوابل للحماية من السرطان.

مركب "إيثيل بي ميثوكسيسينامات" الذي تم اكتشافه في نوع "كينكور" من الزنجبيل يبدو أنه يمتلك خصائص مثيرة للاهتمام في مجال مكافحة الخلايا السرطانية. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن الدراسات الأولية تعتبر خطوة أولى في فهم فوائد محتملة للمركبات النشطة في الأطعمة والنباتات، وعادةً ما يتطلب الأمر المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه الفوائد واستخدامها بشكل فعال كعلاج أو وسيلة وقاية من الأمراض.

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إجراء التجارب السريرية هو مرحلة هامة في هذه العملية، حيث يتم اختبار فعالية المكونات النشطة على البشر وتقييم تأثيرها الفعلي على الصحة. إذا تم تأكيد فوائد الكينكور في تجارب سريرية، فقد يكون له دور مهم في الوقاية من السرطان وتقديم أساليب علاج إضافية.


 

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