الأربعاء 21-10-2020
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الأربعاء، 21-10-2020 02:33 م

السباحة في المياه الباردة تقي من الإصابة بهذا المرض!

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الوكيل الاخباري - توصل باحثون إلى أن السباحة في المياه الباردة قد تحمي من الإصابة بمرض الزهايمر.

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حيث أجرى الباحثون دراسة على عدد من الأشخاص المعتادين على السباحة الشتوية، ليجدوا مستويات مرتفعة من بروتين "الصدمة الباردة (RBM3)" في مجرى دمائهم.


كما أوضح الباحثون أن هذا البروتين يساعد في نمو المشابك العصبية في الدماغ، ويمنع موت خلايا المخ، مؤكدين أن وجود مستويات عالية منه يساعد في حماية الشخص من الإصابة بالخرف وفقدان الذاكرة.

 

وكان الشائع أن بروتين "الصدمة الباردة" تتواجد فقط في الثدييات التي تلجأ للسبات الشتوي، إلا أن الدراسة كشفت عن قدرة الإنسان على إنتاجه، ويأمل الباحثون أن تساهم دراستهم في التوصل إلى عقار قد يؤخر ظهور ألزهايمر لسنوات.


وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعاني نحو 50 مليون شخص حول العالم من مرض ألزهايمر.

 

شاشة نيوز

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