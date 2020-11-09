السبب الرئيسي لمرض السكري !

الوكيل الاخباري - تؤدي الاضطرابات في تخليق الأنسولين ووظائفه إلى جعل معظم الأشخاص عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث توصل إلى هذا الاستنتاج مجموعة من العلماء الأمريكيين.

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حيث وجد العلماء أن الاضطرابات الأيضية ناتجة عن اضطرابات في تخليق proinsulin - وهو هرمون prohormone تنتجه خلايا بيتا خاصة في البنكرياس، ووفقًا للخبراء، أدت اضطرابات هذا الهرمون إلى أن البشر أصبحوا عرضة للإصابة بمرض السكري.



أشار مؤلفو الدراسة إلى أنه لا يمكن لأي طفرة أن تؤثر على كل من تخليق وفعالية الهرمون عند الارتباط في المستقبل، لأن هذه الوظائف تتطلب ميزات هيكلية مختلفة تتعارض مع بعضها بعضا، فعلى سبيل المثال، في مرض السكري من النوع الثاني، يساهم الأنسولين الزائد في تطوير خلل في خلايا بيتا، وتصحيح هذا الاضطراب من شأنه أن يضعف وظيفة الهرمون الأخرى.

سبوتنيك

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