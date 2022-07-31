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الأحد، 31-07-2022 10:29 ص

السرطان الحاد... طريقة جديدة للعلاج

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الوكيل الإخباري - أعلن دميتري مايسترينكو، مدير المركز العلمي للأشعة والتقنيات الجراحية، أن الأطباء الروس يختبرون طريقة جديدة لمكافحة السرطان في مراحله الأخيرة، باستخدام الأدوية المشعة.

ويشير مايسترينكو، في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن المقصود هنا اتجاه جديد في الطب وعلم الأورام- theranostics، المتضمن استخدام الأدوية الإشعاعية ليس فقط في التشخيص، بل وفي علاج السرطان في مراحله الأخيرة.

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ويقول: "نستخدم الأدوية الإشعاعية حاليا في علاج المرضى المصابين بسرطان البروستاتا الذين يعانون من مقاومة الهرمونات، والطرق الأخرى لم تعد تفيد في علاجهم، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أورام الغدد الصم العصبية (أمراض تصيب البنكرياس وأقسام الجهاز الهضمي ومنظومة القصبات الرئوية وأعضاء أخرى)".

ويضيف، "كانت نتائج الاختبارات الأولى إيجابية. وقد عاد المرضى الميؤوس من شفائهم الذين كان عليهم البقاء في مستشفى الحالات النهائية، إلى عوائلهم ولا يواجهون أي صعوبات في حياتهم اليومية، حتى أن نصفهم عاد إلى عمله".

 

ووفقا له، كما أن نتائج استخدام أدوية شعاعية في علاج المصابين بورم الغدد الصم العصبية في مرحلة الانتشار غير المنضبط، تثير الإعجاب، حيث بعد ثلاث دورات علاجية، أثبت الفحص، أنه لم تبق عندهم نقائل حية يمكن أن تؤدي إلى تطور المرض.

 

لبنان 24

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