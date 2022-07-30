منها الربو والحساسية ... إليكم تأثير المضادات الحيوية على الأطفال

الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة جديدة أن التعرض المبكر للمضادات الحيوية يقتل البكتيريا السليمة في الجهاز الهضمي ويمكن أن يسبب الربو والحساسية. وتعتبر المضادات الحيوية من بين الأدوية الأكثر استخداماً عند الأطفال.



وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس"، أجرى الدراسة فريق بحثي من جامعات نيويورك وزيوريخ وروتجرز، وقام الفريق بالتحقق من الفرضية القائلة بأن التعرض المبكر للمضادات الحيوية يسبب الحساسية والربو عن طريق قتل بعض بكتيريا الأمعاء الصحية التي تدعم التطور السليم لجهاز المناعة.



ووجدت الدراسة أن تناول المضادات الحيوية في مرحلة البلوغ لا يزيد التعرض للإصابة بالربو والحساسية مقارنة بعدم تلقي هذه الأدوية.



وكشفت الأبحاث أن المضادات الحيوية يمكن أن تؤثر في بنية الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء، ما يؤثر على وظائف التمثيل الغذائي.

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