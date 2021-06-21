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الإثنين، 21-06-2021 02:32 م

الشوفان.. فوائد كبيرة يقدمها طبق يومي من الحبوب الذهبية

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الوكيل الاخباري - يعتبر الشوفان من الحبوب الكاملة التي تقدم في أغلب الأحيان كوجبة خفيفة على الفطور، حيث يشتهر بقدرته على تخفيض الوزن، لكن بالإضافة إلى هذه الميزة الفريدة، يمتلك الكثير من الفوائد التي يجهلها الكثيرون.

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الشوفان وجبة سريعة التحضير ومثالية للأشخاص الذين لا يملكون الكثير من الوقت في حياتهم العملية، كما أنها ذو قيمة غذائية عالية جدا.

 

* إليك فوائد تناول وجبة صغيرة من الشوفان يوميا:
- مصدر قوي للطاقة.
- محارب للسمنة.

- يقي من مرض السكر.
- معزز للقلب.
- معزز لصحة الجلد.

- يقي من الربو والإمساك.

 

 

سبوتنيك

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