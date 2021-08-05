الوكيل الإخباري - تحتوي الشوكولاتة على الأوكسالات (Oxalate)، وهي مواد طبيعية توجد في حبوب الكاكاو، ومن خصائصها أنها تحبط امتصاص الكالسيوم، والسؤال هل يؤدي تناول الشوكولاتة لتأثيرات ضارة على العظام؟ وهل تأثيراتها تمتد لتشمل الأصحاء؟ وأي كمية من الشوكولاتة لها تأثيراتها الضارة؟



* الشوكولاتة وتأثيراتها على العظام

أثيرت التحفظات حول علاقة الشوكولاتة بامتصاص الكالسيوم، وصحة العظام عقب دراسة أجريت في 2008، على مجموعة من السيدات المسنات، وظهر في الدراسة أن المسنات اللاتي يتناولن عبوة شوكولاتة يوميا أو أكثر، يعانين من هبوط كثافة العظام، مما يؤدي لضعفها مقارنة بالنساء اللاتي يتناولن كميات أقل من الشوكولاتة .



ويعتقد الباحثون أن هذا بسبب إحباط امتصاص الكالسيوم بواسطة الأوكسالات، وهو السبب الأكثر قبولا بين الباحثين، وإن كان البعض يرصد سببا آخر، وهو ارتفاع نسبة السكر في الشوكولاتة ، مما يؤدي لزيادة إفراز الكالسيوم.



هذا على جانب التأثيرات السلبية للشوكولاتة ، ولكن على الجانب الآخر توجد تأثيرات إيجابية، أهمها أن الشوكولا الغامقة الفلافويند (Flaivonoid)، والتي يعتقد الباحثون بفائدتها للجسم، ويتضح مما سبق الاحتياج للمزيد من الأبحاث لاكتشاف الدور الذي تلعبه الشوكولاتة في توازن الكالسيوم وصحة العظام.

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* بشرى سارة لعاشقي الشوكولاتة

ولكن البشرى السارة لعاشقي الشوكولاتة هي أنهم غير مضطرين للامتناع عن معشوقتهم للحفاظ على صحة عظامهم، فطالما كنت تتناول الكميات المطلوبة من الكالسيوم يوميا، سواء من الطعام، أو من المكملات الغذائية، وتمارس الرياضة يوميا، وتتناول الشوكولاتة باعتدال، فهذا يعني أنك في الغالب لن تعاني من مشكلات العظم الناتجة عن تناول الشوكولاتة .

المصدر - صحتك