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الثلاثاء، 03-08-2021 03:48 م

تحذير.. مخاطر كبيرة للإفراط في تناول الشوكولاتة

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الوكيل الاخباري - حذر أخصائيون بريطانيون من مخاطر الإفراط في تناول الشوكولاتة، بسبب ما قد تلحقه من ضرر على صحة الإنسان.

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ووفقا لصحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، فإن مختصين في مؤسسة القلب البريطانية، حذروا من الاستهلاك المفرط للشوكولاتة، وشددوا على أن لا يتناول الشخص أكثر من 56 غراما من الشوكولاتة يوميا وإعطاء الأفضلية النوعية، التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو وقليل من الدهون والسكر.


وأشار الأخصائيون إلى أن إدراج كميات كبيرة من الشوكولاتة في النظام الغذائي، يزيد من احتمال الإصابة بتسوس الأسنان والسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، بالإضافة إلى بعض أنواع الأورام ومرض السكري من النوع 2.

 

كما أكدوا أن الإفراط في تناول الشوكولاتة يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

هذا وتوصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن تناول الكثير من الشوكولاتة والمشروبات السكرية يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


ووفقا لموقع "ستادي فيندس" العلمي، فإن باحثين من جامعة أكسفورد البريطانية، اكتشفوا بعد أبحاث طويلة أن الخبز الأبيض والزبدة والمربى وعصير الفاكهة والشوكولاتة تسبب الوفاة المبكرة.


وأكد الباحثون أن هذه الأطعمة مليئة بالسعرات الحرارية والدهون والسكر وقليلة الألياف، وقد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

 

سبوتنيك

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