الصحة السعودية : القهوة لا تعالج جفاف العين

الوكيل الإخباري-هل تباشر بتحضير كوب من القهوة عند الشعور بجفاف في العينين؟



وذكر الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية في السعودية عبر موقع "تويتر" إن ما يجب عليك شربه في الحقيقة هو الماء.



وأشارت التغريدة إلى وجود مفهوم خاطئ يوصي بشرب القهوة لمساعدتها في علاج متلازمة العين الجافة.



وفي الحقيقة، لا توجد أدلة علمية تثبت ذلك، ولكن يُنصح بشرب الماء للحفاظ على رطوبة الجسم.



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ويحدث جفاف العين عندما تقل كمية الدموع فيها، أو تقل جودتها، وبالتالي تقل درجة الرطوبة، وتؤثر على الرؤية.



ويمكن أن يُعتبر الجفاف المعتدل حتّى بمثابة عامل ضغط على الجسم. وقد يعاني الأشخاص من الغثيان، وفقدان الشهية في حال عدم ترطيب الجسم بشكل كافٍ، وصعوبة في التركيز، وأداء المهام البدنية.



ولذلك، من المهم شرب الماء.



ويوصي معهد الطب Institute of Medicine بشرب النساء لـ2.7 لتر من السوائل يوميًا، بينما يوصي الرجال بشرب 3.7 لتر.



ولكن لا تُركّز هذه التوصية على الماء على وجه التحديد، إذ تشمل جميع السوائل، والأطعمة الغنية بالماء، بما في ذلك الفاكهة، والخضار، والحساء.



وتُعتبر هذه التوصية عامة جدًا، وتعتمد كمية الماء التي يجب شربها على عوامل مثل مستوى نشاط الجسم، والمناخ.



وتشمل العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها الحمل، والرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى الأمراض.

سي ان ان

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