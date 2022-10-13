أوميغا 3 تحمي العين من الجفاف

الوكيل الإخباري-قالت مؤسسة "عين" الألمانية إن الأحماض الدهنية غير المشبعة "أوميغا 3" تتمتع بأهمية كبيرة لصحة العين؛ حيث إنها تساعد الغدد الدمعية على إفراز الدموع، ومن ثم تحمي العين من الجفاف.



وأضافت المؤسسة المعنية بصحة العين أن "أوميغا 3" تدعم عملية التمثيل الغذائي للعين، وهي عنصر مهم في شبكية العين؛ حيث إنها تدعم القدرة على رؤية النور والظلام.



وأشارت المؤسسة إلى أن المصادر الغذائية الغنية بأحماض "أوميغا 3" تتمثل في المكسرات والأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والرنجة والسردين والماكريل.

اضافة اعلان

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة