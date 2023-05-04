الصداع ينذر بأمراض خطيرة

الوكيل الإخباري- قالت مؤسسة المخ الألمانية إن الصداع قد يشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم والتهابات في الرأس، ومشاكل في العين والجيوب الأنفية.



وأضافت المؤسسة أن الصداع قد ينذر أيضا بالإصابة بورم في المخ، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل التشنجات والشلل واضطرابات الرؤية والكلام.

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وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الصداع والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لا سيما إذا حدث على نحو مفاجىء أو كان شديدا للغاية أو استمر لفترة طويلة أو كان مصحوبا بالأعراض سالفة الذكر.



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