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السبت، 07-01-2023 11:53 ص

الطحينية والتهاب الحلق .. طرق لتخفيف الآلام

قرح-الفم-و-الطحينة


الوكيل الإخباري-إن الإجابة المباشرة حول تساؤل "ما حقيقة فوائد الطحينة للحلق؟" هي أنه لا يوجد أي دراسات أو أبحاث تختص بدراسة دور الطحينة للحلق، ونحتاج لإجراء دراسات علمية تدرس إمكانية استخدامها للحلق.

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ولكن كما نعلم أن الطحينة هي عجينة زيتية مصنوعة من بذور السمسم المقشرة والمطحونة تُعرف على نطاق واسع بأنها أحد الأطعمة الطبيعية المعززة للصحة والتي لديها الإمكانات للوقاية من المشكلات الصحية المختلفة.


ويرجع ذلك إلى محتوى الطحينة الغني بالمغذيات والخصائص الطبيعية المضادة للأمراض التي تمنح الطحينة مجموعة من الفوائد الصحية التي يمكن اعتبارها ضمن فوائد الطحينة للحلق ومنها الآتي: 


1. دعم صحة الجهاز المناعي
يساهم محتوى الطحينة الغني بالعديد من المعادن والفيتامينات، ومنها: الزنك، والنحاس، والمغنسيوم، والحديد في تقوية ودعم الجهاز المناعي مما يقوي الجسم ضد أي عدوى بكتيرية أو فيروسية أثناء فصل الشتاء التي ترتفع بها فرصة الإصابة بنزلات البرد والتهاب الحلق والإنفلونزا.


2. امتلاك خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة
تملك الطحينة مجموعة المركبات التي تتميز بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة وأبرزها المركبات الفينولية (Phenolic) التي تعمل على السيطرة على الأمراض المرتبطة بالإجهاد التأكسدي، مما يجعل الطحينة فعالة في محاربة مسببات الالتهابات من الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة، وهذا يدعم من دور الطحينة في التقليل من نوبات التهاب الحلق الحادة والحمى المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا.


طرق تحصيل فوائد الطحينة للحلق

 

بعد أن بينا حقيقة فوائد الطحينة للحلق، سوف نذكر طرق استخدام الطحينة للحلق وذلك من خلال دمج الطحينة مع النظام الغذائي اليومي كالآتي:


-تحضير صلصلة الطحينة، بخلط كوب زبادي وفص ثوم وملعقة كبيرة طحينة وكوب عصير الليمون ومزجهم معًا جيدًا واستخدامهم على الوصفات المختلفة.


-مزج الطحينة مع العسل والليمون جيدًا وتناول الخليط مرتين في اليوم في الصباح والمساء.


-إضافة صلصة الطحينة على السلطة.

 

-مزج الطحينة مع زيت الزيتون، والخردل، وعصير الليمون، والتوابل، مزجهم جيدًا وإضافتهم على السلطات.


-إضافة الطحينة على المخبوزات والحلويات لتخفيف الحلاوة وإضافة طعم السمسم، مثل إضافتها على البسكويت أو الكيك.


-تناول ملعقتين كبيرتين من الطحينة يوميًا.


ويجب التنويه على طريقة تخزين الطحينة الصحيحة في مبرد الطعام فور فتح العبوة لمدة 6 أشهر، ويجب أن تكون محكمة الإغلاق أيضًا.


أضرار الطحينة المحتملة
بعد معرفة فوائد الطحينة للحلق، لنتعرف على جانب آخر هي أضرار الطحينة، كالآتي:


1. أضرار الطحينة المحتملة
بالرغم من أن الطحينة تصنف من الأغذية آمنة الاستخدام التي لا ينتج عنها أي أضرار صحية وخيمة، إلا أن بعض الأفراد لديهم حساسية تجاه بذور السمسم وقد يواجهون رد فعل تحسسي بعد تناول الطحينة ويظهر عليهم بعض الأعراض ومنها الآتي:

 

تورم الوجه والشفاه واللسان.
حكة وانزعاج في الفم.
طفح جلدي وأكزيما في مناطق متفرقة من الجلد.
انسداد الأنف.
آلام المعدة.
نوبة غثيان وتقيؤ.
الإسهال.


2. متى يجب زيارة الطبيب؟
يجب زيارة الطبيب الفورية عند ظهور الأعراض الآتية:


عدم القدرة على التنفس.
تضخم الحلق أو وجود تكتلات في الحلق تعيق التنفس.
هبوط ضغط الدم.
عدم التوازن.
فقدان الوعي.
مشكلات في معدل نبضات القلب.

 

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