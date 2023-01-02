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الإثنين، 02-01-2023 01:34 م

المفضل للكثيرين في الشتاء .. فوائد شاي كرك

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الوكيل الإخباري-يزداد إقبال الناس عادة خلال فصل الشتاء على شاي كرك، الذي يشتهر بشكل كبير في دول الخليج تحديدًا.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن طرق إعداده تختلف من منطقة إلى أخرى. ولكن، غالبًا ما يتم غلي أوراق الشاي، ومن ثم إضافة الحليب مع نكهات، مثل الهيل والزعفران.

وقد يضيف البعض الآخر القرفة والزنجبيل.

فما أبرز فوائد شاي كرك؟
ويحتوي الهيل على فوائد عديدة للجهاز الهضمي، منها تخفيف الانتفاخات والتقلصات في المعدة، وتحتوي أيضًا على مضادات للبكتيريا التي تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

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ويساهم الزنجبيل في التقليل من الغثيان، ويحتوي على مضادات الأكسدة، التي تساعد في منع الإصابة بأمراض منها، أمراض القلب وغيرها.


وينصح مجلس الصحة الخليجي باختيار نوع حليب غير محلّى لإضافته على الشاي، وتركه يغلي على نار هادئة لمدة 15 دقيقة تقريبًا، مع تجنب إضافة السكر، والاكتفاء بالنكهات الطبيعية لتعزيز نكهة شاي كرك الأصلية.

 

سي ان ان

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