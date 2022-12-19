ما فائدة تناول القليل من العسل على الريق ؟

الوكيل الإخباري-العسل مضاد حيوي طبيعي، يحوي صفات تميزه عن أي غذاء آخر، وهو مصدر رائع للطاقة وليس فقط مجرد نوع من أنواع التحلية، وطريقة لإضافة المذاق الحلو اللذيذ إلى وجباتك، هو أكثر بكثير مما تتصور بسبب ما يحويه من مغذيات تجعله يعود بالكثير من الفوائد على صحتك.

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وهذه أهم فوائد العسل على الريق :



غني بالفيتامينات والإنزيمات والأملاح



يساعد على نمو الأسنان



يعدّ علاجاً فعّالاً للكبد



مصدر طبيعي للطاقة



يفيد في علاج التهابات العيون



عكاظ

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