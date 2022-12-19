الإثنين 19-12-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يكشف تفاصيل العملية الأمنية لمداهمة الخلية الارهابية في معان

الحكومة تنعى شهداء الأمن العام.. ويؤكد: لن نتهاون في إنفاذ القانون

إلغاء وتأجيل فعاليات رسمية حدادا على شهداء الأمن العام

التعليم العالي تسحب الاعتراف من عشرات الجامعات العربية والأجنبية

الامن العام ينعى الشهداء ويؤكد أن التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم بمداهمة قاتل الدلابيح

القوات المسلحة تنعى الشهداء الرحاحلة والنجادا والشقارين

بوشيلين يعلن سيطرة القوات الروسية على مركز مدينة ماريانكا

استشهاد شاب من مخيم جنين متأثرا بجروحه

لليوم الرابع على التوالي.. استقرار أسعار الذهب محليا

أبو السمن: مباحثات جارية لحجب تطبيقات النقل غير المرخصة

عاجل

الأمن يكشف تفاصيل العملية الأمنية لمداهمة الخلية الارهابية في معان

الإثنين، 19-12-2022 09:39 ص

ما فائدة تناول القليل من العسل على الريق ؟

20201113180413970


الوكيل الإخباري-العسل مضاد حيوي طبيعي، يحوي صفات تميزه عن أي غذاء آخر، وهو مصدر رائع للطاقة وليس فقط مجرد نوع من أنواع التحلية، وطريقة لإضافة المذاق الحلو اللذيذ إلى وجباتك، هو أكثر بكثير مما تتصور بسبب ما يحويه من مغذيات تجعله يعود بالكثير من الفوائد على صحتك.

اضافة اعلان

 

وهذه أهم فوائد العسل على الريق :

غني بالفيتامينات والإنزيمات والأملاح

يساعد على نمو الأسنان

يعدّ علاجاً فعّالاً للكبد

مصدر طبيعي للطاقة

يفيد في علاج التهابات العيون

عكاظ

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
202212182153830957

هل حشو الأسنان آمن أثناء الحمل؟

imgid254503

عادات يومية إذا استبدلتها تتمتع بصحة أفضل.. تعرف عليها

1063B08B-8DD0-44B0-B5E7-FD4D7A4EF684

أساسيات الحصول على نوم جيد ليلا في 5 خطوات!

639707384c59b755b1040f8c

طبيبة روسية توضح كيف يمكن تجنب التهاب البنكرياس

461928

النشاط القوي المتقطع يحمي من الوفاة المبكرة

image-3-e1670262186863-800x549

العلامة الأولى لسرطان المريء

أخبار متعلقة
9999139444

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام بالماء البارد؟

9998867522

دراسة تكشف فائدة جديدة غير متوقعة لملح الطعام

2022_8_23_17_33_23_100

فوائد مذهلة .. ما تأثير المشي للخلف على الصحة ؟

800

ما فوائد استخدام العسل كبديل للتحلية ؟

top-15-benefits-dates-honey

يشتهران بفوائدهما الصحية..ولكن ما هي أضرار الافراط في تناول التمر والعسل؟

1

5 فوائد صحية مذهلة لهذه الأوراق الخضراء