علاجات منزلية للتخلص من كرة الحلق

الوكيل الإخباري-يشكو بعض الأشخاص من وجود شيء عالق في الحلق، تعرف هذه المشكلة بمتلازمة كرة الحلق، هي متلازمة جسدية ونفسية تزداد حدتها مع التوتر، حيث تزداد تشنج عضلات الحلق، لكن لحسن الحظ هناك بعض العلاجات المنزلية التي تسهم في التخلص منها.



نستعرض في التقرير التالي، مجموعة من العلاجات المنزلية التي تسهم في التخلص من متلازمة كرة الحلق، وفقًا لـ"NHS" التأمين الصحي البريطاني وموقع "WebMD".



أعراض كرة الحلق

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-الضغط في الحلق.



-لا يمكن التخلص من المخاط.



-عدم الراحة في الحلق.



-الشعور بشيء عالق.



-التورم في الحلق.





علاج كرة الحلق في المنزل

يسهم اتباع العادات التالية في التخلص من كرة الحلق:



-الأطعمة

تقليل تناول كمية الأطعمة الغنية بالدهون وكذلك الأطعمة الحارة، كما يجب ترك ما لا يقل عن 3 ساعات بين وجبتك الأخيرة والذهاب إلى الفراش، كذلك يوصي الأطباء بتجنب تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبة الأخيرة ووقت النوم.



-المشروبات

حاول أن تشرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء كل يوم، يجب أن تشرب رشفات صغيرة لأن البلع يساعد على إرخاء الحلق، تجنب الكثير من المشروبات الكحولية والشاي والقهوة والمشروبات الغازية، حيث يمكن أن تسبب جفاف الحلق.



-شرب الماء

يمكن أن يسهم شرب الماء في تنظيف الحلق، كذلك التخلص من التوتر والشد العضلي، لا يوصي الأطباء باتباع طرق أخرى لتنظيف الحلق لأنها تزيد من تشنج العضلات ما يتسبب في شعور أسوأ.





-الاسترخاء

يمكن أن يكون التوتر أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالمشكلة، لذا قد تسهم تقنيات الاسترخاء بطريقة المتاح استخدامها في تقليل الشعور بالتوتر، أبرز تمارين الاسترخاء هي تمارين التنفس مثل تقنية 4:4:4 شهيق وحبس وزفير.



-التثاؤب

تسهم ممارسة تمرين التثاؤب في استرخاء عضلات الفك والحلق، لذا يجب الجلوس في مكان يمكنك الشعور فيه بالراحة مع محاذاة الرقبة والكتفين، ثم فتح الفم على اتساعه أثناء التنفس وفتح الفم كما لو كنت متعبًا وتتثاءب، من الآثار الجانبية لهذا التمرين هو الشعور بالتوتر الطبيعي في منطقة الفك والحلق.

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