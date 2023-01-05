الخميس 05-01-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يدين التفجير الإرهابي في إقليم هيران وسط الصومال

ارتفاع عدد الشركات الأردنية المرخصة من مركز قطر للمال إلى 100

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

احتيال وتضليل.. هيئات الرقابة الأمريكية تُحذر من العملات المشفرة

أطباء الأسنان تحذر منتسبيها من نشر إعلانات غير مصرح لها

78.5 مليون م3 التخزين الكلي للسدود بنسبة 27.9%

تعليق الدراسة بمناطق في السعودية

النجار: نسعى لتطوير مصادرنا المائية والإسراع بالناقل الوطني

السير: 558 وفاة بحوادث سير في المملكة خلال 2022

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد فاجعة الشبان الثلاثة في الزرقاء

الخميس، 05-01-2023 11:41 ص

علاجات منزلية للتخلص من كرة الحلق

2023_1_2_14_27_8_783


الوكيل الإخباري-يشكو بعض الأشخاص من وجود شيء عالق في الحلق، تعرف هذه المشكلة بمتلازمة كرة الحلق، هي متلازمة جسدية ونفسية تزداد حدتها مع التوتر، حيث تزداد تشنج عضلات الحلق، لكن لحسن الحظ هناك بعض العلاجات المنزلية التي تسهم في التخلص منها.

نستعرض في التقرير التالي، مجموعة من العلاجات المنزلية التي تسهم في التخلص من متلازمة كرة الحلق، وفقًا لـ"NHS" التأمين الصحي البريطاني وموقع "WebMD".

أعراض كرة الحلق

اضافة اعلان


-الضغط في الحلق.

-لا يمكن التخلص من المخاط.

-عدم الراحة في الحلق.

-الشعور بشيء عالق.

-التورم في الحلق.


علاج كرة الحلق في المنزل
يسهم اتباع العادات التالية في التخلص من كرة الحلق:

-الأطعمة
تقليل تناول كمية الأطعمة الغنية بالدهون وكذلك الأطعمة الحارة، كما يجب ترك ما لا يقل عن 3 ساعات بين وجبتك الأخيرة والذهاب إلى الفراش، كذلك يوصي الأطباء بتجنب تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبة الأخيرة ووقت النوم.

-المشروبات
حاول أن تشرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء كل يوم، يجب أن تشرب رشفات صغيرة لأن البلع يساعد على إرخاء الحلق، تجنب الكثير من المشروبات الكحولية والشاي والقهوة والمشروبات الغازية، حيث يمكن أن تسبب جفاف الحلق.

-شرب الماء
يمكن أن يسهم شرب الماء في تنظيف الحلق، كذلك التخلص من التوتر والشد العضلي، لا يوصي الأطباء باتباع طرق أخرى لتنظيف الحلق لأنها تزيد من تشنج العضلات ما يتسبب في شعور أسوأ.


-الاسترخاء
يمكن أن يكون التوتر أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالمشكلة، لذا قد تسهم تقنيات الاسترخاء بطريقة المتاح استخدامها في تقليل الشعور بالتوتر، أبرز تمارين الاسترخاء هي تمارين التنفس مثل تقنية 4:4:4 شهيق وحبس وزفير.

-التثاؤب
تسهم ممارسة تمرين التثاؤب في استرخاء عضلات الفك والحلق، لذا يجب الجلوس في مكان يمكنك الشعور فيه بالراحة مع محاذاة الرقبة والكتفين، ثم فتح الفم على اتساعه أثناء التنفس وفتح الفم كما لو كنت متعبًا وتتثاءب، من الآثار الجانبية لهذا التمرين هو الشعور بالتوتر الطبيعي في منطقة الفك والحلق.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
و

دراسة تكشف فصيلة الدم التي قد تؤثر على خطر الإصابة بسكتة دماغية مبكرة

2022_12_12_21_47_36_923

6 طرق لتنظيف الأمعاء

فوائد_دهن_الجسم_بزيت_الزيتون

هل يساهم زيت الزيتون في علاج خشونة الركبة ؟

2022_6_22_0_9_39_372

أعراض مزعجة لإعتام العين عند الأطفال .. هكذا يمكن العلاج

أسباب_انتفاخ_الأنف

أسباب تورم الأنف داخليًا وطرق علاجه

2022_8_7_20_56_3_853

هكذا تؤثر البرودة الشديدة على صحة الرئتين .. ونصائح للتنفس بأمان

أخبار متعلقة
2018_3_1_11_46_10_809

ما هي حساسية السُمسم وأعراضها؟

6538-تليف-الكبد-عند-الأطفال

كيف تكتشف الأم إصابة طفلها بتليف الكبد؟

tbl_diseases_disease_300_415c503a1a1-eb0c-4fd1-8ef6-6810b0b3f515

اعراض مبكرة تكشف الاصابة بالفشل الكلوي

سرطان-البروستات

أطباء يبتكرون عقاراً لعلاج سرطان البروستات

164131155166842700

مضاعفات السعال المستمر ونصائح لتجنبها

علاج-التبول-اللاإرادي-عند-الأطفال-2

علاج التبول اللاإرادي عند الأطفال بطرق مختلفة