العلاج الإبداعي يخفف توتر سن اليأس

الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن العلاج بالفن يمكن أن يساعد النساء على التعامل مع بعض أعراض مرحلة انقطاع الطمث مثل التوتر والقلق.



وقال فريق البحث من جامعة ولاية بنسلفانيا، إن "العلاجات بالفنون الإبداعية إلى جانب التثقيف الغذائي، أدت إلى تحسين كبير في نوعية الحياة وصورة الجسم لدى مجموعة من النساء ذوات الوزن الزائد اللاتي دخلن مرحلة انقطاع الطمث".

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وبحسب "هيلث داي"، أجريت الدراسة بمشاركة مجموعة من النساء عبر الإنترنت في برنامج مدته 16 أسبوعاً، يجمع بين العلاج بفنون الرسم والرقص والكتابة، إلى جانب الاستشارات الغذائية.



وركزت جلسات العلاج بالفن على جودة الحياة والتنظيم العاطفي وصورة الجسم وإدارة التوتر.



على سبيل المثال، طُلب من المشاركات تصوير الانتقال من المشاعر السلبية إلى المشاعر الإيجابية.



وبدأت إحدى النساء بدوامة حمراء "غاضبة" من ألوان الباستيل الزيتية على أحد جانبي قطعة من الورق، وهيكل يشبه الصندوق الأزرق بداخله دوائر صغيرة تمثل "الرضا" على الجانب الآخر، وربطت الجانبين بـ "قوس قزح" أرجواني.



وتضمن التثقيف الغذائي موضوعات مثل: اختيار الأطعمة والمشروبات الصحية، وإدارة أحجام الوجبات، والبقاء رطباً.



وفي النهاية، خفت مستويات التوتر والقلق لديهن بشكل ملحوظ، وتحسنت صورة الجسم ونوعية الحياة.



وتشير النتائج إلى أن النهج المتكامل يمكن أن يساعد النساء في سن اليأس على التعامل مع التحديات الجسدية والعاطفية التي تأتي مع تلك المرحلة من الحياة.

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