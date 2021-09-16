الخميس 16-09-2021
الوكيل الاخباري

حماية المستهلك تصادق على التقريرين الإداري والمالي وتنتخب هيئتها الإدارية

الأردن يشارك في الاحتفال بيوم الأوزون العالمي

الأزمات الخانقة تسيطر على عمان كل خميس

وزير النقل يبحث مع السفيرة الإسبانية تعزيز التعاون المشترك

الصحة الفلسطينية تحذر من الموجة الرابعة من كورونا

شاب يلقي نفسه من سطح منزل في عمان

البيئة: الأردن تخلص من ألفي طن مستنزفة لطبقة الأوزون

سبب انقطاع المياه عن منازل في المملكة

بلاغ حكومي مرتقب بشأن الموازنة العام الشهر المقبل

ضبط اعتداءات على خطوط مياه في الأغوار والجيزة

الخميس، 16-09-2021 03:13 م

العلاقة بين الوقوف وحساسية الأنسولين

رئيسية الوقوف والنشاط البدني وتأثيره على حساسية الانسولين


الوكيل الإخباري - النشاط البدني أياً كان نوعه ومدة ممارسته، فإن له أثر إيجابي على الصحة، وكثير من الأمراض المزمنة المنتشرة كثيرًا في العالم يمكن السيطرة عليها والحد من أعراضها بممارسة الرياضة، وبالتركيز على مرض السكري الذي يعد أحد مضاعفات حساسية الإنسولين، وعن ذلك ربطت الدراسة التالية بين نشاط بدني بسيط وبين السيطرة و الحد من حساسية الأنسولين . 

اضافة اعلان

 

الوقوف وحساسية الأنسولين:
جاء في دراسة حديثة أجراها باحثون في فنلندا مشاركة بين مركز توركو بي ايه تي سنتر، ومعهد يو كيه كيه، أن الوقوف مرتبط بنسبة أفضل من حساسية الإنسولين، وبالتالي قد تساعد زيادة مدة الوقوف يوميا في الحيلولة دون الإصابة بالأمراض المزمنة.

 

ولاحظ الباحثون أن الوقوف مرتبط بنسبة أفضل من حساسية الإنسولين، بغض النظر عن كمية النشاط البدني اليومي أو فترة الجلوس أو مستوى اللياقة أو زيادة الوزن.


ويقول تارو جارتويت، من جامعة توركو: "هذه الصلة لم تظهر من قبل. وتشجع هذه النتائج أكثر على تغيير جزء من فترة الجلوس اليومية إلى الوقوف خصوصا في حال عدم الوفاء بتوصيات النشاط البدني".

 

النشاط البدني والسكري:
تؤكد الدراسة أيضا أهمية تركيبة الجسم الصحية بشأن صحة الأيض. وتظهر النتائج أن نسبة دهون الجسم الزائدة تشكل عاملا أكثر أهمية فيما يتعلق بحساسية الإنسولين من النشاط البدني واللياقة أو كمية الوقت الذي يقضيه المرء في الجلوس. أما الوقوف، في المقابل، فهو مرتبط بحساسية الإنسولين بشكل مستقل بغض النظر عن تركيبة الجسم.


ويوضح تارو جارتويت: "من المعروف أن التمارين المنتظمة مفيدة للصحة. ويبدو أن النشاط البدني واللياقة والسلوك الخامل أمور مرتبطة أيضا باستقلاب الإنسولين ولكن بشكل غير مباشر من خلال أثرها على تركيبة الجسم".

 

المصدر - هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
20180829130833577

تعرف على أفضل انواع الانش بوكس

هل-الرضاعه-الطبيعيه-مع-الصناعيه-تضر-الطفل

كيفية تعويد الطفل على الرضاعة الصناعية

1042855252_0_189_1999_1313_1200x0_80_0_1_9477c76d6123906b3511311a9d3395b0

نصائح مهمة لبشرة سليمة لكبار السن

shyb_265101

دراسة تكشف علاقة الطعام بظهور الشيب المبكر

6142e7154c59b7525f6c0bd9

مواد غذائية لا ينصح بتناولها بعد سن الثلاثين

نوم

هل النوم آمن بجوار هاتفك الذكي؟

أخبار متعلقة
1087130

طعام شائع يزيد خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري

ماد

كيف تتخلص من دهون البطن العنيدة وتجعلها تختفي؟