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الخميس، 17-03-2022 04:23 م

العناية بالبشرة الدهنية للوقاية من الأمراض

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الوكيل الإخباري - قد تحتاج البشرة الدهنية إلى عناية فائقة لتفادي الإصابة بالأمراض ومنها التهاب الجلد الدهني وحب الشباب والأكزيما، فالبشرة الدهنية تحوي دهوناً زائدة تحت الجلد وتكون مسامات البشرة فيها واسعة، لذلك فإن العناية بها مهمة.

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ويمكن أن تكون كالتالي:


1 - التخلص من الرؤوس السوداء والحبوب البيضاء بالأدوية الطبية بعد استشارة الطبيب المختص.
2 - إستخدام غسول طبي مخصص للبشرة الدهنية مرتين في اليوم.
3 - إستخدام الكريمات الطبية التي تحوي أحماض الفواكه لإزالة الدهون المتراكمة والجلد الميت.
4 - إستخدام مقشر بسيط للبشرة مرتين في الأسبوع لتنظيف المسامات.
5 - يجب عمل جلسات تنظيف عميقة للبشرة والجلد في العيادات المختصة، وهي مثل الهايدروفشل وجلسات المييزوبيل، وذلك لتقليل الدهون وظهور الرؤوس السوداء والبيضاء ومنع تراكم الأوساخ في المسامات.
6 - إستخدام واقي للشمس بمعدل حماية جيد واختيار النوع المخصص للبشرة الدهنية.

 

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