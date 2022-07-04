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الإثنين، 04-07-2022 12:05 م

اللبن الخام محظور على الحامل

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الوكيل الإخباري - حذر المعهد الاتحادي لتقويم المخاطر الحوامل من شرب اللبن الخام أو تناول المنتجات المصنوعة منه، معللاً ذلك بأن اللبن الخام قد يحتوي على بكتيريا "الليستيريا" المسببة لداء الليستريات المعدي.

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وأوضح المعهد أن أعراض داء الليستريات تتمثل في الحمى والإرهاق وآلام العضلات. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، يمكن أن يؤدي المسار الحاد للمرض إلى الولادة المبكرة أو الإجهاض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنتقل الليستيريا إلى الجنين.


وأشار المعهد إلى أن من أمثلة الأجبان المصنوعة من اللبن الخام جبن "كممبير" و"فيتا" و"روكفور"، بينما يمكن للحامل تناول الأجبان المصنوعة من اللبن المبستر وكذلك الأجبان الصلبة طويلة النضج مثل جبن البارميزان.

 

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