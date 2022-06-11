السبت 11-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأرصاد: الحرارة تتجاوز الـ 40 مئوية في العقبة غداً الأحد

توضيح من كهرباء إربد حول حريق مجمع عمان

الجيش يشيع جثمان الشهيد الرقيب/1 جميل السيايدة - صور

2724 دينار تكلفة رحلة الحج جوا هذا العام

مقترح جديد حول احتساب التعرفة الكهربائية

مقتل ثلاثيني طعنا في مأدبا.. وضبط الجاني

أسعار الأسمدة محلياً تقفز إلى 550 دينار للطن بسبب أزمة النقل عالمياً

قطر: الموازنة تحقق فائضا بـ3.7 مليار دولار خلال 3 اشهر

تسمم 42 سيدة في القدس

الأردن يتجه لتمديد أمر دفاع يمنع حبس المدين

السبت، 11-06-2022 01:47 م

المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب قد تضر صحة طفلك

2019_10_9_14_19_25_182


الوكيل الإخباري - تظن بعض الأمهات أن إعطاء الطفل مكملات غذائية يعزز صحته ويحميه من الأمراض، لكن الأطباء يحذرون من إعطائها للطفل دون استشارة الطبيب.

اضافة اعلان


فقد أشار تقرير طبي ألماني إلى أن تناول الطفل للمكملات الغذائية دون إشراف طبي، قد يسبب له أضراراً صحية، كما أشار إلى أن الطفل الذي يتمتع بصحة جيدة لا يحتاج إلى تناول مكملات غذائية، مع التأكيد على ضرورة استشارة طبيب قبل البدء بإعطاء الطفل هذه المكملات الغذائية، وأوضح التقرير أن تناول جرعة زائدة منها قد يصيب الطفل ببعض المتاعب الصحية، مثل الصداع، والغثيان، والخمول، والإرهاق.

وأضاف التقرير أن الأفضل هو إمداد جسم الطفل بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاج إليها للنمو عبر مصادر طبيعية، وإلزامه بنمط حياة صحي يتلخص في النقاط التالية:

- الالتزام بنظام غذائي صحي يشمل الخضروات والفواكه الطازجة، والحبوب الكاملة، والبروتينات.
- الإكثار من شرب المياه والسوائل الصحية الخالية من السكر.
- الحصول على قسط كاف من النوم الجيد يومياً.
- التعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر.
- ممارسة الأنشطة البدنية في الهواء الطلق.

 

 

نواعم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_14235_2818984e2a7-7614-45f4-817e-730403f091a5

فوائد حبة البركة على صحة الجسم

_103263462_66564ca3-da18-4195-a002-7c07abcf29df

الكشف عن بروتينات تساعد على تطوّر الأورام لدى هؤلاء

tired-working-out-lifting-weights

نصائح لزيادة قوة تحمل التمارين الرياضية الشاقة

181211114213116_15

أهمية التمارين الرياضية للرضيع

2018_8_5_18_47_20_622

لماذا يزداد الخطر على مرضى القلب في الصيف

20180423020045045

أنواع الديسك وأهم أعراضه

أخبار متعلقة
توصلت دراسة إلى أن الرضاعة الطبيعية تحد من إصابة الأم بارتفاع ضغط الدم-(أرشيفية)

هذا ما تفعله الرضاعة الطبيعية في عقول الأطفال

1V9jV

كيف نتخلص من الصداع الناجم عن ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم؟

2018_5_23_13_41_59_817

5 أطعمة لذيذة تحمي طفلك من الإصابة بالأنيميا

أفضل-أنواع-حبوب-الحديد-للحامل

تناول مكملات الحديد أثناء الحمل تحمي طفلك من أمراض القلب