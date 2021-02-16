الثلاثاء 16-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعلان صادر عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات

بلدية الزرقاء تعلن حالة الطوارئ القصوى

هذه قصة ربيحة التي اهتم بها الهاشميون - فيديو

إصابة 4 اشخاص إثر حريق منزل في اربد

وزارة التنمية للوكيل : لا قرار حتى الآن بتعطيل دوام حضانات الاطفال

تعميم من رئيس الوزراء بسبب الوضع الوبائي - وثيقة

مصدر حكومي للوكيل : نتابع الحالة الجوية لاتخاذ قرار بشأن دوام القطاعين العام والخاص

تعليق دوام المدارس والتحول إلى التعليم عـن بـعد ليومي الأربعاء والخميس

الاشغال للوكيل : اعادة فتح طريق اربد عمان والغاء التحويلة والطريق قيد الدراسة

صرف 317,5 مليون دينار لصندوق الإسكان العسكري

الثلاثاء، 16-02-2021 04:00 م

المنتجات البديلة المعتمدة على التسخين- إقصاء للحرق ومستويات أقل من المواد الكيميائية الضارة

IQOS-3-BRILLIANT-GOLD-


الوكيل الاخباري - ظل مفهوم الحد من ضرر التبغ القائم على التوصل لمنتجات بديلة عن السجائر التقليدية، يحتمل أن تكون بديل أفضل بالنسبة للمدخنين الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون بالإقلاع النهائي عن التدخين منذ ظهوره قبل عقود مجرد مفهوم، إلى أن جاء الإعلان عن ابتكار منتجات التبغ المسخن مثل منتج IQOS الذي أحدث نقلة نوعية في القطاع كمنتج وبديل أفضل عن منتجات السجائر التقليدية.

اضافة اعلان

وتكمن أهمية المنتجات البديلة بأنها تقصي الحرق وتعمل على التسخين مع مواد كيميائية أقل في تركيبها وما يتولد عنها؛ حيث أن عملية حرق التبغ هي المصدر الرئيس للعديد من المواد الكيميائية الضارة، ولعل هذا ما يعد من أهم الاختلافات الرئيسة ما بين المنتجات البديلة والسجائر التقليدية.

وكانت هذه المنتجات قد طورت بالاستناد إلى العلم والمعرفة بأن النيكوتين - وهو مركب عضوي يوجد في الطبيعة ليس فقط في أجزاء نبات التبغ، إنما في العديد من أنواع الخضار كالطماطم والبطاطا والفلفل الأخضر والباذنجان وغيرها وإن كان ذلك بكميات صغيرة - لا يشكل سبباً رئيساً للأمراض المرتبطة بالتدخين بالرغم من أنه قد يؤدي للإدمان، بل هي قائمة تقدر بالآلاف من المواد الكيميائية الضارة التي تتألف منها السيجارة التقليدية وتلك التي تولدها بفعل عملية الاحتراق التي تبدأ عند درجة 600 مئوية لدى إشعال السيجارة، تتصدرها مادة القطران بالإضافة لمجموعة من المواد السامة بما فيها أول أكسيد الكربون.

 

وعلى ذلك، فقد تم إقصاء عملية الحرق، مع التوجه إلى تسخين التبغ، وهو ما يعني أن هذه المنتجات البديلة التي تعمل على تسخين التبغ لا تنتج القطران، وتنتج مستويات أقل بكثير من أول أكسيد الكربون مقارنة بالسجائر التقليدية.

وبالنظر إلى الاختلاف الجوهري الذي ينطوي عليه منتج IQOS عن المنتجات الأخرى من فئته ومن فئة السجائر التقليدية، فإن المتمعن سيخلص إلى أن عملية الحرق هي أساس المشكلة ومصدر المواد الكيميائية الضارة مثل القطران.

 

في المقابل، فإن وجود بدائل تعمل على تسخين التبغ، علماً بأنها غير خالية من المخاطر، قد تشكل بديلاً أفضل لأولئك الذي يرغبون بالاستمرار بالتدخين بدلاً من استخدام السجائر التقليدية، مع مستويات أقل من الموادة الكيميائية الضارة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
31CSA

تحذير.. لا تعطي طفلك المضاد الحيوي إلا في هذه الحالة

Red-Hot-Chili-Peppers-Oil-Joint-Pain

لعشاق الحار.. الكشف عن فوائد الفلفل الأحمر!

327712310943

العلماء يكتشفون علاجا جديدا لمرض قاتل يصيب الأطفال

C17FC93F-A7CC-4DB2-94FE-E3E29ACA6B14

الكشف عن مضار الإقلاع السريع عن التدخين ورد فعل الجسم

380574

أخطاء شائعة خلال الفطور تسبّب زيادة وزنك!

فوائد-الحليب-مع-الثوم

الحليب والثوم.. إليك الخليط الذي يحميك من العدوى

أخبار متعلقة
Image 5

الحرق هو السبب الرئيس للمشكلة .. وليس النيكوتين

WhatsApp Image 2021-01-18 at 10.49.31 AM

أنظمة تسخين التبغ: منتجات بديلة تقوم على إقصاء عملية الحرق