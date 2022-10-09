النباتيون أكثر تعرضاً للاكتئاب

الوكيل الإخباري-أظهرت دراسة جديدة أن النباتيين يعانون من ضعف معدل نوبات الاكتئاب التي تصيب آكلي اللحوم، وتتناغم هذه النتائج مع أبحاث سابقة أشارت إلى أن نسبة الاكتئاب أعلى بين من يتخلون عن أكل اللحوم.



واعتمدت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة "باث" البريطانية على عينة من بيانات المسح الوطني في البرازيل، وبلغ عدد الأشخاص في العينة 14 ألف شخص، وهو ما يتطلب تأكيد النتائج من خلال عينات من الهند مثلاً حيث يعتبر الأكل النباتي معياراً اجتماعياً.



وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس"، قالت الدراسة إن معدلات الاكتئاب المرتفعة بين النباتيين لا تنتج عن المحتوى الغذائي للطعام، وإنما هناك آلية غير غذائية تجعل النظام النباتي سبباً للاكتئاب.



وقال الباحثون: "قد تساهم التجربة الاجتماعية النباتية في الاكتئاب، فقد يؤثر تبني نظام غذائي نباتي على علاقة المرء بالآخرين والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وقد يرتبط أحياناً بأشكال من النبذ الاجتماعي".



وأضاف التقرير، كذلك "قد يتسبب الاكتئاب في زيادة احتمالية أن تصبح نباتياً، أي أن الاكتئاب في هذه الحالة يسبق اختيار الطعام النباتي وليس نتيجة له، كما أن نسبة النساء بين النباتيين أعلى من الرجال، وهن أكثر تعرضاً للاكتئاب".

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وأشارت بيانات المسح إلى زيادة حادة في النظام النباتي في البرازيل، حيث ارتفعت نسبة النباتيين من 8% في 2012 إلى 16% في 2018، وهي بلد تشتهر بأكل اللحوم.

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