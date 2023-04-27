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الخميس، 27-04-2023 04:30 م

الهواتف الذكية خطر على أجهزة تنظيم ضربات القلب

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الوكيل الإخباري- حذر البروفيسور عبد الله راوح طبيب القلب العالمي المرضى ممن قاموا بزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب من ضرورة ترك مسافة 15 سنتيمتراً على الأقل بين الهاتف والجهاز، ووضع الهاتف في الجانب المعاكس لمنطقة زراعة جهاز التنظيم وعدم الاحتفاظ بالهاتف في جيب القميص.  

وشدد البروفيسور عبد الله على أهمية اتباع الإرشادات الطبية بعد زراعة جهاز تنظيم القلب كعدم ممارسة التمارين الرياضية العنيفة أو رفع الأثقال لمدة شهر تقريباً، مشددا على ضرورة تعريف أطباء الأسنان بوجود جهاز تنظيم ضربات القلب، لتجنب تداخل بعض الإجراءات الطبية مع الجهاز، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي، والكي الكهربي للتحكم في النزيف أثناء الجراحة، وتفتيت حصوات الكلية الكبيرة أو حصى المرارة بالموجات الصادمة.

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وأشار الى وجود أنواع مختلفة من أجهزة كهرباء القلب على حسب حالة المريض فهناك جهاز يستخدم لتقوية كهرباء القلب وأجهزة لتنظيم ضربات القلب وأجهزة لضعف عضلات القلب ومن المهم متابعة الأجهزة الدورية في العيادات والمستشفيات كل 3 إلى 6 أشهر للتأكد من عدم وجود أي خلل يحتاج إلى تدخل أو قرب انتهاء البطارية واستبدال الجهاز بجهاز آخر ويجب عليهم اقتناء بطاقة تكون خاصة بالجهاز عند السفر يتم عرضها في المطارات قبل المرور عن طريق أجهزة التفتيش يكون عليها كل بيانات الجهاز.


وأشار الى ان التقييم الطبي والفحوصات التي يخضع لها مرضى اضطراب نظم القلب تشمل تخطيط القلب، وجهاز هولت لمراقبة نبضات القلب لمدة يوم أو يومين بالإضافة إلى أجهزة المراقبة طويلة الأمد، لافتا إلى ان هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى اضطرابات نظم القلب ومنها: التعرض لنوبة قلبية، والمعاناة من اعتلال عضلة القلب نتيجة حدوث بعض التغيرات في بنية عضلة القلب، والإصابة بأمراض الشرايين التاجية، وارتفاع ضغط الدم، والتدخين، ومرض السكري، والسمنة وارتفاع الكوليسترول، وقصور أو زيادة نشاط في الغدة الدرقية.


وأشار الى إن أعراض اضطراب ضربات القلب قد لا تكون ملحوظة في العديد من الحالات المصابة، ولكن من الممكن أن يقوم الطبيب المختص بكشفها أثناء قيامه ببعض الفحوصات الروتينية للمصاب، أو بعد عمل مخطط كهربية القلب إذا تطلبت الحالة ذلك، حيث تتضمن هذه الأعراض: التسارع في نبضات القلب بشكل ملحوظ، والشعور ببعض الآلام بمنطقة الصدر، والشعور بالدوخة في بعض الأحيان، وضيق التنفس، والإعياء، والإغماء وفقدان الوعي، والشعور بالتعب والإرهاق الشديد، والتعب عند ممارسة بعض التمارين الرياضية.


وشدد على ضرورة اتباع نمط حياة صحي للحفاظ على صحة وسلامة القلب وتجنب الإصابة بكهربة القلب وبعض أمراض القلب الأخرى من خلال تناول الأطعمة المفيدة لصحة القلب وممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم مع الحفاظ على الوزن الصحي، والإقلاع عن التدخين، والابتعاد عن أسباب القلق والتوتر الشديد كونها من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب.

 

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