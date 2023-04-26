هل تنسى الأشياء بسرعة؟.. إليك تمارين لتقوية الذاكرة

الوكيل الإخباري- تعتبر ممارسة تمارين التذكر بانتظام هامة لتقوية الدماغ، وخاصةً لتجنب مشاكل الذاكرة في المستقبل،واذا كنت تشعر بأن هناك مشكلة حقيقية لديك في تذكر الكثير من الأشياء، ولكن يجب ملاحظة أن قوة الذاكرة تختلف من فرد لآخر.



نشرت العالمة الأميركية تارا سوارت بيبر، الخبيرة في علوم الأعصاب والطب، مقالا، أشارت فيه إلى أن الأشخاص الذين يمتلكون مهارات ذاكرة ممتازة يمكن تمييزهم بالقدرة على الاحتفاظ بالمعلومات بفعالية عالية فور تعلمها، كما يوجد آخرون يتمتعون بقدرة على استدعاء المعلومات بعد فترة طويلة من حفظها، ونادراً ما يكون الفرد ماهراً في كليهما دون القيام بتمارين مناسبة لتحسين الذاكرة.

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وقدمت الدكتورة بيبر في مقالها الذي نشره موقع CNBC،أن هناك تمارين يومية بسيطة لتحسين الذاكرة العاملة والذاكرة طويلة المدى، وهي:



1- تقسيم المعلومات لتقوية الذاكرة

يمكن تقسيم المعلومات الطويلة والعشوائية والمعقدة إلى أجزاء أصغر، وهذا يساعد الفرد على حفظها بشكل أفضل. على سبيل المثال، إذا رأى الفرد رقمًا مثل "3-3-2-1-6-7"، يمكنه تجزئته إلى "33" و"21" و"67"، ويمكن أيضًا تخصيص معنى محدد لهذه الأرقام، مثل "العمر 33 عامًا، ورقم المنزل 21، وتاريخ ميلاد والدي عام 67". يمكن استخدام هذا التقسيم أيضًا في العروض التقديمية، فعندما يكون الشخص قلقًا بشأن نسيان بعض الكلمات أو الجمل، يمكنه إعداد قائمة بالمصطلحات والعبارات الرئيسية التي يحتاج إلى سردها، ويقوم بترديدها عدة مرات بصوت عالٍ ليضعها في ذهنه كعلامات إرشادية.



يمكن استخدام هذا التمرين لتحفيز الدماغ، حيث يتم استرجاع أرقام هواتف الأشخاص المقربين عن طريق تقسيمها إلى مكونات أصغر، بدلاً من الاعتماد على قائمة جهات الاتصال المسجلة مسبقًا في الهاتف. وبعد ذلك، يمكن للفرد اختبار مدى قدرته على الاحتفاظ بهذه الأرقام في ذاكرته.



2- تمرينات الدماغ

مكن تعزيز الذاكرة طويلة المدى عن طريق تكرار الفضاء لفترات أطول بشكل تدريجي. ولتحقيق ذلك، يمكن للفرد القيام بتكرار المعلومة التي يريد تذكرها بصوت عالٍ عدة مرات عندما يتعلمها لأول مرة، ثم يكررها بعد بضع ساعات، وفي اليوم التالي، وحتى الأسبوع التالي. وفي حال شعر الفرد بأنه بدأ في نسيان المعلومات، يمكنه البدء من جديد.



يمكن استخدام تمرين الدماغ لتعزيز القدرة على الذاكرة، وذلك عن طريق كتابة قائمة مشتريات للأسبوع، ثم تكرار محتوى القائمة في الذهن وتخيل كل عنصر من العناصر. ثم يمكن تدريب الذاكرة بصوت عالٍ، وعندما يذهب الفرد إلى المتجر في وقت لاحق من الأسبوع، يحاول تذكر عدد العناصر التي يمكنه تذكرها دون النظر إلى القائمة.



3- التمارين الرياضية لتنشيط الذاكرة

التمارين الرياضية تعتبر محفزًا لتنشيط الذاكرة، حيث أظهرت دراسة أن التدهور المعرفي أكثر شيوعًا بين البالغين غير النشطين بدنيًا. وتوصي المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل الشدة أو 75 دقيقة من النشاط شديد الشدة أسبوعيًا.



4- الاعتماد على تناول الأغذية الصحية لتنشيط الذاكرة

يعتبر تناول الأطعمة المتنوعة الألوان من النباتات والخضروات، خاصة اللفت والباذنجان وحتى القهوة والشوكولاتة الداكنة يمكن تناولها باعتدال تساهم جميعها في تنشيط الذاكرة.



الكونسلتو الطبي

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