أفضل 5 فيتامينات لتنظيم ضربات القلب

الوكيل الإخباري-يعاني بعض الأشخاص من زيادة ضربات القلب، نتيجة أسباب مختلفة، تشمل الشعور بالخوف، وبذل مجهود بدني كبير، والإفراط في شرب القهوة، وفي بعض الأحيان، قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة بالأمراض.



في السياق التالي، يستعرض "الكونسلتو"، أفضل الفيتامينات التي تساعد في تنظيم ضربات القلب، حسبما جاء في موقع "Medical news today".

اضافة اعلان



ما هي الفيتامينات التي تنظم ضربات القلب؟



1- المغنسيوم

المغنيسيوم معدن مهم للحفاظ على التوازن في الجسم بشكل عام، وللقلب على وجه الخصوص، حيث تشير الأبحاث إلى أن انخفاض مستويات المغنيسيوم يرتبط بمجموعة متنوعة من مشاكل القلب، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب.



كما تقلل مكملات المغنيسيوم أيضًا من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بعد الجراحة في المرضى الذين يخضعون لجراحة القلب.



2- وينكسين كيلي

يعد وينكسين كيلي، مكمل أقل شهرة مقارنة بالمغنسيوم، فهو عشب صيني التقليدي، يتكون من خمسة مكونات، حيث أظهرت الدراسات أن له تأثير كبير على عدة أنواع من عدم انتظام ضربات القلب والخفقان.



ويعمل مكمل وينكسين كيلي، على نظام التوصيل الكهربائي للقلب لاستعادة التوازن والحفاظ عليه.



3- مكملات الزنجبيل

تعتبر مكملات الزنجبيل ضرورية في الحفاظ على مستويات القلب طبيعية، حيث أظهرت دراسة أجريت عام 2015 أن تناول 100 ملليغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم من الزنجبيل كمكمل غذائي عن طريق الفم يوميًا على مدار 15 يومًا يقلل بشكل كبير من حدوث عدم انتظام ضربات القلب في الفئران.



4- فيتامين سي

يساعد فيتامين سي في انتظام ضربات القلب خاصة بعد إجراء جراحة القلب المفتوح، وذلك وفقًا لما أكدته 14 دراسة بحثية أجراها العديد من الباحثون حول العالم.



5- إنزيم Q10

يلعب هذا المكمل دورًا في حماية عضلة القلب وقد يحمي من قصور القلب، حيث يعد Co Q10 هو مادة طبيعية في اللحوم والدواجن والأسماك وفول الصويا والذرة والزيتون وزيوت الكانولا والمكسرات والبذور.





الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة