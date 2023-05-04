الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: إتلاف 1500 كغم من أسماك يمنع استيرادها إلى المملكة

تتويج الملك تشارلز: دليل شامل لمراحل الحفل ومراسم التتويج

الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع المغرب

الملك والملكة يغادران إلى لندن لحضور مراسم تتويج ملك بريطانيا

بيسكوف يتحدث عن رد فعل روسيا على هجوم الكرملين

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد 3 فلسطينيين وحداد وإضراب شامل في نابلس

شركة دخان ترفع أسعار منتجاتها من 5 - 15 قرشا

الأشغال: بدء أعمال صيانة جسر عين الباشا الأحد المقبل

الجغبير: القطاع الصناعي في الأردن الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة

المياه : تخزين السدود 44,5 % بطاقة 125 مليون م3 من سعتها التخزينية

الخميس، 04-05-2023 10:53 ص

الولايات المتحدة تُجيز لقاحاً مضاداً لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي

20235411434026QZ


الوكيل الإخباري- أجازت الولايات المتّحدة للمرة الأولى استخدام لقاح مضادّ لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي المسؤول عن الإصابة بالتهاب القصيبات، لمَن تتخطى أعمارهم الستين سنة، على ما أفادت السلطات الصحية، الأربعاء.

وأكد المسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير بيتر ماركس، في بيان، أنّ موافقة السلطات على استخدام لقاح "أركسفي" الذي طوّرته شركة الأدوية البريطانية "غلاكسو-سميث-كلاين" (جي اس كي)، تمثّل "إنجازاً مهماً على مستوى الصحّة العامة للوقاية من مرض قد يتسبّب في مقتل المصاب به".

اضافة اعلان


والفيروس التنفّسي المخلوي شائع جداً وشديد العدوى، ويتسبّب لدى الأطفال بالتهاب في القصيبات خلال فصل الشتاء. ويطال الفيروس البالغين أيضاً، وقد ينطوي على خطورة للمسنّين عندما يتحوّل إلى عدوى في الجهاز التنفسي (التهاب القصيبات أو الالتهاب الرئوي).


وتشير السلطات الصحية الأمريكية إلى أنّ الفيروس يتسبّب في الولايات المتّحدة سنويا بوفاة ما بين 6 و10 آلاف شخص تتخطى أعمارهم الـ65 سنة.


وتستند الموافقة التي منحتها إدارة الأغذية والعقاقير للّقاح إلى تجربة سريرية شارك فيها نحو 25 ألف شخص، تلقّى نصفهم هذا اللقاح فيما تناول النصف الآخر دواءً وهمياً. وتبيّن أنّ اللّقاح فعّال بنسبة 83% في تفادي تعرّض المرضى لالتهابات في الجهاز التنفسي السفلي.


وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أجازت استخدام لقاح "أركسفي" الأسبوع الفائت.
وتبتكر كلّ من "فايزر" و"موديرنا" لقاحين مضادّين لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي خاصّين بالمسنّين.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
SoyTn-e1617386787309

الصداع ينذر بأمراض خطيرة

O7rl4-1-750x394

حمية غذائية تقلل خطر الوفاة من الامراض

176-110635-boxing-gloves-on-a-green-background-sbi-301984847_700x400

دراسة : الملاكمة من دون خصم تفيد مرضى باركنسون

2022_4_25_19_21_28_758

تقسيم فرعي جديد لمرضى السكري

الأول-من-نوعه-في-العالم.-اكتشاف-يبشر-بعلاج-لأمراض-القلب

الأول من نوعه في العالم... اكتشاف يبشر بعلاج لأمراض القلب

2022_7_10_18_31_35_3-768x512

كم مدة حفظ اللحوم في الفريزر؟.. وإليكم هذه النصيحة