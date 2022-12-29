اليك قائمة بأبرز الأغذية الغريبة المنتظرة في 2023

الوكيل الإخباري-نقل موقع ميترو قائمة بأهم الأغذية التي يتوقع طهاة وخبراء انتشارها في 2023.



الأعشاب البحرية







يرى الشيف جون تاناكا، من نينث، أن الأعشاب البحرية ستصبح عنصراً أساسياً في المتاجر لاستخدامها في الصلصات، والشوربات، والأطباق، وبالإضافة إلى أنها مستدامة فهي غنية بالمغذيات أيضاً.



أطباق غرب أفريقيا







يقول آجي أكوكومي، مؤسس مطعم أكوكو المستوحى من غرب إفريقيا:" تملك محلات السوبر ماركت الآن مجموعة جيدة من المكونات الأساسية المستخدمة في الطبخ في غرب إفريقيا، لذا فإن المزيد من الناس يجربون الوصفات في المنزل الآن أيضاً."



أطباق موسوعة غينيس







يبدو أن الشغف بموسوعة غينيس سيستمر في العام المقبل. ويهتم بعض الطهاة مثل ريتشارد كوريجان بذلك، وهو الذي يصنع صلصة غينيس، والمحار مع الدواجن.



صحة القناة الهضمية







يقول بن بوينيمز، من فندق بومونت في لندن: "في 2023، سينتقل التركيز بشكل أكبر نحو تناول الطعام للحفاظ على ميكروبيوم صحي وصحة جيدة للأمعاء" ما يعني الإقبال على الأطعمة الغنية بالبوليفينول، والحبوب، والمكسرات، والبذور والأطعمة المخمرة، والقواقع أيضاً في الأشهر المقبلة.

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